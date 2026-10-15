Diputado denuncia a Laura Fernández y Rodrigo Chaves por presunto nombramiento ilegal en la DIS

El diputado del Partido Frente Amplio (PFA), Antonio Trejos, presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía General contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, por un presunto nombramiento ilegal en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

La denuncia busca que las autoridades investiguen las condiciones en las que se designó a Pablo Martínez como director de ese organismo, pues, según el legislador, el funcionario no cumpliría con uno de los requisitos legales para ocupar el puesto.

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Trejos sostiene que la normativa establece que quien dirija la DIS debe contar, como mínimo, con el rango policial de comandante o comisionado. Sin embargo, según lo expuesto en la denuncia, Martínez no posee ese grado.

Piden investigar si se cumplían los requisitos

En 3 puntos El diputado del Partido Frente Amplio (PFA), Antonio Trejos, presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía General contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y Hacienda. La denuncia busca que las autoridades investiguen las condiciones en las que se designó a Pablo Martínez como director de ese organismo, pues, según el legislador. Meta descripción: Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio, denunció a Laura Fernández y Rodrigo Chaves por un presunto nombramiento ilegal de Pablo Martínez como director de la DIS.

En el documento presentado ante el Ministerio Público, el diputado solicita determinar si, al momento de proponerse o concretarse el nombramiento, Martínez contaba con el rango policial requerido.

Además, pide establecer si las personas funcionarias que participaron en la propuesta o en la decisión de nombrarlo conocían la eventual ausencia de ese requisito.

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La denuncia también plantea que, de ser necesario, se investigue si posteriormente existió algún acto administrativo mediante el cual se le otorgara o reconociera un grado policial, así como el fundamento y los requisitos que respaldarían esa decisión.

“Se solicita investigar si, al proponerse o efectuarse el nombramiento como director de la DIS, concurría el grado policial mínimo legalmente exigido y si las personas funcionarias que propusieron o adoptaron esa decisión conocían la eventual ausencia del requisito”, señala el documento.

¿Por qué señala a Laura Fernández y Rodrigo Chaves?

El planteamiento del legislador incluye a Rodrigo Chaves por su condición de ministro de la Presidencia cuando se habría realizado la designación de Martínez.

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En el caso de Laura Fernández, la denuncia solicita investigar la eventual intervención que pudo haber tenido como mandataria en el procedimiento administrativo que dio origen al nombramiento.

La inclusión de ambos funcionarios responde a la posible participación que, según el diputado, pudieron tener en el proceso de designación.

Por ahora, la denuncia constituye una solicitud para que el Ministerio Público investigue los hechos y determine si existen elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades. La presentación del documento no implica que se haya comprobado la existencia de un delito ni que los señalados sean responsables de alguna irregularidad.

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