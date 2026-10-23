Diputada del PPSO investigada por presunto soborno para favorecer a su hijo en causa penal

La Fiscalía General de la República confirmó que investiga a la diputada Ana Ruth Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por la presunta comisión del delito de soborno relacionado con una denuncia de agresión sexual contra su hijo.

Según informó el Ministerio Público en respuesta a una consulta de Expediente, el caso se tramita bajo el expediente 26-001192-0431-PE, abierto mediante un testimonio de piezas. Este procedimiento permite investigar los hechos en una causa separada del proceso original.

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La Fiscalía explicó que fue necesario crear ese expediente debido a que Esquivel asumió un cargo público que le otorga fuero especial.

En 3 puntos La Fiscalía General de la República confirmó que investiga a la diputada Ana Ruth Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por la presunta comisión del delito de soborno relacionado con una denuncia de agresión sexual contra su hijo. Según informó el Ministerio Público en respuesta a una consulta de Expediente, el caso se tramita bajo el expediente 26-001192-0431-PE, abierto mediante un testimonio de piezas. La investigación busca esclarecer si existió una oferta de beneficios para influir en el proceso penal original.

Investigación también involucra a un abogado

El expediente principal, identificado con el número 25-000116-0989-PE, continúa en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas contra un abogado de apellido Moreno, también como sospechoso del presunto delito de soborno.

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De acuerdo con la investigación, la legisladora habría intentado ofrecer beneficios económicos y materiales a una joven para que se retractara de la denuncia presentada contra su hijo.

Los hechos investigados habrían ocurrido días antes de que se dictara sentencia contra Jonathan Alberto Vargas Esquivel, conocido como “Tatán”.

El caso se remonta a una agresión sexual en Puntarenas

La causa original está relacionada con hechos ocurridos el 5 de junio de 2022 en Costa de Pájaros, Puntarenas, cuando la víctima era menor de edad.

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Según la información judicial citada en el expediente, Vargas Esquivel fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de violación y privación de libertad.

En junio de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Ana Ruth Esquivel como parte de las diligencias relacionadas con la presunta oferta de soborno. Durante el operativo, los agentes decomisaron teléfonos celulares para analizar posibles comunicaciones vinculadas con el caso.

La información disponible señala que Esquivel mantiene medidas cautelares que le prohíben acercarse a menos de 150 metros de la víctima, amenazarla o establecer cualquier tipo de contacto con ella.

La investigación busca esclarecer si existió una oferta de beneficios para influir en el proceso penal original. La apertura de la causa y las diligencias judiciales no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad contra la legisladora.