Detienen salvadoreño ligado a las maras: Justicia lo requiere por homicidio, femicidio y robo

Un hombre de 31 años, de apellido Mata, fue detenido la mañana de este martes en Santa Bárbara de Heredia, luego de que la Oficina Central Nacional de Interpol en San José recibiera alertas sobre órdenes de captura activas en su contra en El Salvador.

La aprehensión se realizó cerca de las 10 a. m. en vía pública, según la información suministrada por las autoridades. El sospechoso es señalado presuntamente de pertenecer a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

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Las órdenes judiciales que motivaron el operativo fueron emitidas por tribunales salvadoreños, que lo requieren para responder por varios delitos.

En 3 puntos Un hombre de 31 años, de apellido Mata, fue detenido la mañana de este martes en Santa Bárbara de Heredia. La aprehensión se realizó cerca de las 10 a. m. en vía pública, según la información suministrada por las autoridades. El caso se mantiene sujeto a los procedimientos judiciales y de cooperación internacional correspondientes.

De acuerdo con la información recibida por Interpol Costa Rica, el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador solicita al hombre por presuntos delitos de homicidio agravado, femicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Además, el Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador lo requiere por el delito de robo tentado.

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Las alertas fueron comunicadas a las autoridades costarricenses, que coordinaron las acciones para localizarlo y detenerlo.

Será remitido a las autoridades correspondientes

Tras la captura, las autoridades costarricenses indicaron que el detenido será puesto a disposición de las instancias que correspondan para continuar con el procedimiento legal relacionado con los requerimientos de El Salvador.

La información suministrada no detalla cuándo habría ingresado el hombre a Costa Rica ni las circunstancias de los hechos por los que es requerido.

El caso se mantiene sujeto a los procedimientos judiciales y de cooperación internacional correspondientes.