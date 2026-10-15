Detienen policía del MSP cuando iba a custodiar a “Diablo” y “Tan” con celular y dispositivos ilegales

La Policía Penitenciaria detuvo durante la madrugada de este jueves al oficial de la Fuerza Pública Maiker Guzmán Charpantier, luego de que presuntamente ingresara a la cárcel La Reforma con un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos cuando se disponía a custodiar a dos de los principales sospechosos de liderar una red de narcotráfico en el país.

El funcionario pertenece a la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y estaba asignado específicamente a la custodia de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, conocido como “Tan”.

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Guzmán es hijo de Eduardo Guzmán López, conocido policialmente como “Inca”, quien forma parte de la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita a la Presidencia de la República.

Revisión se realizó dentro del perímetro penitenciario

En 3 puntos La Policía Penitenciaria detuvo durante la madrugada de este jueves al oficial de la Fuerza Pública Maiker Guzmán Charpantier. El funcionario pertenece a la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y estaba asignado específicamente a la custodia de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, conocido como “Tan”. Ahora, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que el funcionario ingresó con los dispositivos electrónicos y establecer las eventuales responsabilidades derivadas del caso.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 2 a. m., las autoridades recibieron información de otro agente policial que motivó la coordinación de una revisión de las pertenencias personales de Guzmán.

La inspección se realizó en el parqueo de las unidades móviles de la UEA, ubicado dentro del perímetro del centro penal, después de que el oficial ya había pasado los puestos de control.

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Durante la revisión, los funcionarios encontraron que llevaba un reloj inteligente Huawei en la muñeca izquierda.

Además, dentro de un bolso personal tipo canguro, portaba los siguientes artículos:

Oficial dijo que había olvidado los dispositivos

Según el reporte policial, al ser consultado sobre los artículos, Guzmán manifestó que había olvidado que los llevaba consigo y que, por esa razón, no los dejó guardados en los casilleros del puesto de control.

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Sin embargo, el inspector a cargo del informe destacó que los oficiales conocen la prohibición de ingresar dispositivos electrónicos a La Reforma.

El documento también señala que, antes de la revisión, le habían preguntado a Guzmán si portaba algún dispositivo electrónico y que este habría respondido que no.

Ante los hallazgos, las autoridades coordinaron con la fiscal de turno, decomisaron los artículos y procedieron con la detención del funcionario.

Guzmán iba a custodiar a “Diablo” y “Tan”

La detención ocurrió cuando el oficial se encontraba asignado a la custodia de Arias Monge y Pérez Méndez, quienes figuran como sospechosos de liderar una estructura nacional dedicada a la venta y distribución de drogas.

Ambos permanecieron en fuga durante casi una década antes de ser capturados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El operativo para detenerlos fue complejo y dejó varios oficiales heridos, además de un sospechoso abatido.

Ahora, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que el funcionario ingresó con los dispositivos electrónicos y establecer las eventuales responsabilidades derivadas del caso.