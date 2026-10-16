Despiden a Pablo Heriberto Abarca como embajador de Costa Rica en México

El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, dejará de ser el embajador de Costa Rica en México, luego de que se le notificara el cese de su nombramiento.

El propio Abarca confirmó la información y señaló que continuará en funciones hasta el próximo 14 de noviembre, fecha en la que se concentrará en concluir las labores pendientes de su gestión diplomática.

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Mediante un comunicado, el exlegislador informó que recibió la notificación oficial sobre su salida del cargo y agradeció al expresidente Rodrigo Chaves por la oportunidad de representar al país en territorio mexicano.

En 3 puntos El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, dejará de ser el embajador de Costa Rica en México, luego de que se le notificara el cese de su nombramiento. El propio Abarca confirmó la información y señaló que continuará en funciones hasta el próximo 14 de noviembre, fecha en la que se concentrará en concluir las labores pendientes de su gestión diplomática. Por ahora, el exdiputado continuará en el cargo hasta el 14 de noviembre, mientras se mantiene pendiente conocer las razones de la decisión y cualquier información adicional que brinde la…

“He sido notificado del cese de mi nombramiento como embajador en los Estados Unidos Mexicanos”, indicó Abarca al comunicar la decisión.

Agradece oportunidad de representar al país

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En su mensaje, Abarca expresó su agradecimiento a Chaves por haberle permitido asumir la representación diplomática costarricense en México.

“Agradezco al ex presidente Rodrigo Chaves por la oportunidad de representar a Costa Rica en un país tan extraordinario como México”, manifestó.

El exdiputado también señaló que aprovechará el periodo restante para cerrar su gestión antes de dejar oficialmente el puesto.

“De acá al 14 noviembre estaré concentrado en el cierre mi gestión”, agregó en el comunicado.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál es la razón detrás del cese del nombramiento de Abarca.

La consulta sobre el tema fue enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero, según la información disponible, la gestión se encontraba en trámite y todavía no había una respuesta oficial.

Por ahora, el exdiputado continuará en el cargo hasta el 14 de noviembre, mientras se mantiene pendiente conocer las razones de la decisión y cualquier información adicional que brinde la Cancillería.