De reparar computadoras a vivir entre lujos: líder de red “gota a gota” levantó mansión con lago, acuario exótico y gimnasio privado

Lo que hace apenas cuatro años era, según el OIJ, la vida de una persona dedicada a reparar computadoras, hoy figura bajo investigación como el aparente origen de una fortuna rodeada de lujos, armas, vehículos de alta gama y dinero en efectivo en Birrisito de Paraíso, Cartago.

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Así lo expuso Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial, al detallar parte de los hallazgos realizados durante los allanamientos ejecutados contra la estructura criminal conocida como “Laden”, dedicada presuntamente a préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”, cobros violentos y legitimación de capitales.

De acuerdo con Soto, el principal sospechoso pasó, en un corto periodo, de una actividad modesta a consolidar una capacidad económica que le permitía prestar sumas que iban desde los 300 mil colones hasta los 5 millones de colones a distintas personas.

En 3 puntos Lo que hace apenas cuatro años era, según el OIJ, la vida de una persona dedicada a reparar computadoras, hoy figura bajo investigación como el aparente origen de una fortuna rodeada de lujos, armas. Así lo expuso Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial, al detallar parte de los hallazgos realizados durante los allanamientos ejecutados contra la estructura… Las imágenes aéreas y videos en poder de AM Prensa muestran en toda su magnitud la propiedad ubicada en Birrisito.

Ese crecimiento patrimonial es ahora una de las principales líneas de investigación de las autoridades.

Según la información brindada por el OIJ, el sospechoso llevaba una vida de lujos y adquirió hace pocos meses una propiedad en Birrisito por 100 millones de colones en efectivo.

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Se trata de una finca sumamente amplia y con múltiples estructuras, donde los agentes encontraron una serie de comodidades y espacios que reflejaban un alto nivel de ostentación.

Entre los hallazgos más llamativos figura una terraza completamente equipada para actividades sociales, con licores, parrillas, pantallas, luces y todo lo necesario para organizar reuniones y celebraciones privadas.

Dentro de la misma propiedad también fue ubicado un acuario con peces exóticos, cuyo valor individual, según se indicó, asciende a varios cientos de miles de colones.

Los investigadores además encontraron un gimnasio nuevo, completamente equipado, así como un lago artificial y una vivienda con acabados de lujo.

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A eso se suma la localización de motocicletas de alta gama, pickup Raptor y un vehículo Range Rover, bienes que forman parte de la ostentosa vida que, según el OIJ, mantenía el sospechoso.

Otro de los espacios que llamó la atención de las autoridades fue una estructura tipo caballeriza de lujo.

Aunque al momento de los allanamientos ya no había animales en el lugar, el OIJ indicó que esa área había sido utilizada para mantener y comercializar semovientes, y que todavía conservaba toda la infraestructura de alto nivel.

Pero uno de los hallazgos más comprometedores fue el dinero en efectivo.

Dentro de la propiedad, tras ubicar una caja fuerte, los agentes decomisaron 15 millones de colones en efectivo, suma que se añade a otros indicios recolectados durante la operación.

Ese decomiso se suma al hallazgo previo de un arsenal que, según confirmó el OIJ, incluía cuatro fusiles, una escopeta y una pistola.

La investigación por lavado de dinero, iniciada a principios de 2023 por la Unidad de Crimen Organizado del OIJ de Cartago, permitió desarticular una estructura asentada en Birrisito de Paraíso, con operaciones en Cartago, Turrialba y zonas aledañas.

En total, las autoridades detuvieron a 10 personas y realizaron 9 allanamientos. Aún quedan tres más por capturar.

Según las pesquisas, la organización se dedicaba a colocar préstamos con intereses usureros que terminaban convirtiéndose en deudas casi perpetuas.

Para cobrar, sus integrantes presuntamente recurrían a amenazas, intimidación y uso de armas de fuego.

El caso también apunta a una aparente operación de legitimación de capitales, mediante la compra de bienes, vehículos y propiedades a nombre propio o de terceros.

Las imágenes aéreas y videos en poder de AM Prensa muestran en toda su magnitud la propiedad ubicada en Birrisito, un sitio rodeado de lujos que hoy está en la mira de las autoridades como parte de una investigación que sacó a la luz el aparente salto de una vida común a una fortuna bajo sospecha.