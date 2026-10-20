¡De las redes sociales a Mira quién baila! Keiz y Celeste Rodríguez asumen nuevo reto en Teletica

La pareja de creadores de contenido estará a cargo de las transmisiones digitales en vivo del programa, luego de la destacada participación de Celeste como invitada especial en la quinta gala.

Los creadores de contenido costarricenses Keiz y Celeste Rodríguez suman un nuevo proyecto a sus carreras. La pareja fue confirmada como la encargada de conducir las transmisiones digitales en vivo de Mira quién baila Costa Rica, uno de los programas de entretenimiento de Teletica.

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La noticia se dio a conocer durante la quinta gala del concurso, celebrada el domingo 18 de octubre, en la que Celeste sorprendió al público con una presentación de salsa junto al bailarín profesional Yenier Jiménez.

Según informó Teletica, ambos serán los streamers oficiales del formato a partir de la próxima semana, por lo que tendrán la oportunidad de compartir sus reacciones y comentarios con los seguidores del programa.

En 3 puntos La pareja de creadores de contenido estará a cargo de las transmisiones digitales en vivo del programa, luego de la destacada participación de Celeste como invitada especial en la quinta gala. Los creadores de contenido costarricenses Keiz y Celeste Rodríguez suman un nuevo proyecto a sus carreras. Su debut en esta nueva función está previsto para el domingo 25 de octubre, cuando se celebre la siguiente gala del programa.

Celeste Rodríguez conquistó la pista de baile

Antes de anunciarse su nuevo papel, Celeste tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades como bailarina invitada.

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La creadora de contenido compartió escenario con Yenier Jiménez y recibió comentarios positivos de los jueces, quienes destacaron su desenvolvimiento durante la coreografía.

Su presentación incluso despertó el interés del juez Toni Costa, quien expresó que le gustaría verla como participante de una futura temporada.

Celeste respondió que estaría dispuesta a regresar si recibiera una invitación.

Por su parte, Keiz no ocultó la emoción que sintió al verla sobre el escenario y destacó el esfuerzo que realizó durante los ensayos.

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Una nueva experiencia frente a las cámaras

De acuerdo con información publicada por La Nación, Keiz y Celeste estarán al frente del espacio digital que acompaña las galas de Mira quién baila.

Las transmisiones comenzarán a las 6:45 p. m. de cada domingo, mediante el canal oficial del programa en YouTube.

La propuesta busca ofrecer a los seguidores una experiencia más interactiva, con reacciones en tiempo real y conversaciones alrededor de lo que ocurre durante la competencia.

Este nuevo papel les permitirá aprovechar la experiencia que han desarrollado en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde comparten contenido de entretenimiento, humor y situaciones de su vida cotidiana.

La incorporación de la pareja llega en un momento de gran movimiento para la tercera temporada de Mira quién baila Costa Rica.

El programa continúa generando conversación por las actuaciones de sus participantes, las eliminaciones y los reconocimientos que se entregan durante cada gala.

Ahora, Keiz y Celeste tendrán la oportunidad de conectar con la audiencia desde una faceta distinta, pasando de ser figuras conocidas en redes sociales a formar parte de la cobertura digital del concurso.

Su debut en esta nueva función está previsto para el domingo 25 de octubre, cuando se celebre la siguiente gala del programa.