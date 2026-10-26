De dirigir la Fuerza Pública en Cartago a asumir el mando de Tránsito: Erick Calderón es el nuevo director

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó este lunes 26 de octubre el nombramiento de Erick Calderón Hernández como nuevo director de la Policía de Tránsito, luego de varios meses en los que el cuerpo policial permaneció sin una jefatura titular.

Calderón es conocido en la provincia de Cartago por su trayectoria al frente de la Dirección Regional de la Fuerza Pública, donde estuvo a cargo de la coordinación de operativos policiales y acciones de seguridad ciudadana.

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El nombramiento fue confirmado por el ministro del MOPT, Efraím Zeledón, y rige a partir de este mismo lunes.

Con esta designación, Calderón asume una de las principales responsabilidades dentro de la estructura de seguridad vial del país, al tener bajo su mando a los oficiales encargados de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito en las carreteras nacionales.

En 3 puntos El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó este lunes 26 de octubre el nombramiento de Erick Calderón Hernández como nuevo director de la Policía de Tránsito. Calderón es conocido en la provincia de Cartago por su trayectoria al frente de la Dirección Regional de la Fuerza Pública, donde estuvo a cargo de la coordinación de operativos policiales y acciones de seguridad ciudadana. El nombramiento marca una nueva etapa para Calderón Hernández, quien pasa de dirigir operaciones de seguridad ciudadana en Cartago a encabezar la vigilancia del tránsito vehicular en todo el territorio nacional.

La designación se produce después de que la Dirección General de la Policía de Tránsito permaneciera vacante desde el pasado 8 de mayo, cuando concluyó el nombramiento de Martín Sánchez Agüero.

Durante ese período, la ausencia de una dirección titular generó cuestionamientos de organizaciones sindicales, que reclamaron una solución para garantizar la conducción administrativa y operativa del cuerpo policial.

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El nuevo jerarca tendrá entre sus responsabilidades la planificación de operativos, la supervisión de los oficiales, el fortalecimiento de los controles en carretera y la coordinación de estrategias para prevenir accidentes de tránsito.

Aunque la dirección de la Policía de Tránsito corresponde a un puesto de confianza, la normativa contempla requisitos específicos para ocuparlo.

Entre las condiciones establecidas figuran el rango policial de comisario, formación académica y capacitación especializada, además de requisitos relacionados con experiencia en supervisión, evaluaciones de desempeño y cursos de formación policial.

La legislación también contempla procedimientos administrativos para determinar la elegibilidad de los aspirantes.

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Por ahora, no se ha detallado públicamente bajo cuál procedimiento específico fue formalizada la designación de Calderón ni si se aplicó alguna figura excepcional, como la declaratoria de inopia utilizada en nombramientos anteriores.

De la seguridad ciudadana a la seguridad vial

El nuevo director deja atrás su trayectoria en la Fuerza Pública para asumir funciones en una institución con responsabilidades diferentes, pero igualmente vinculadas con la seguridad de la población.

Su experiencia en Cartago estuvo relacionada con la coordinación de cuerpos policiales, la atención de situaciones de emergencia y el despliegue de operativos de seguridad.

Ahora, el desafío será trasladar esa experiencia a la Policía de Tránsito, en momentos en que la institución enfrenta necesidades de personal, equipamiento y presencia policial en las principales carreteras del país.

El nombramiento marca una nueva etapa para Calderón Hernández, quien pasa de dirigir operaciones de seguridad ciudadana en Cartago a encabezar la vigilancia del tránsito vehicular en todo el territorio nacional.