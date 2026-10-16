Cruz Roja confirma el más trágico desenlace en caso de hombre que cayó por accidente a un río en Cartago

La Cruz Roja Costarricense localizó la mañana de este viernes el cuerpo de un hombre en el cauce del río Reventado, en el sector de Guadalupe de Cartago, mientras realizaba un operativo de búsqueda que se mantenía activo desde el pasado martes.

Los cruzrojistas iniciaron las labores luego de que, aparentemente, un hombre cayera de manera accidental al río y fuera reportado como desaparecido.

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En 3 puntos La Cruz Roja Costarricense localizó la mañana de este viernes el cuerpo de un hombre en el cauce del río Reventado, en el sector de Guadalupe de Cartago. Los cruzrojistas iniciaron las labores luego de que, aparentemente, un hombre cayera de manera accidental al río y fuera reportado como desaparecido. El caso queda a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

Desde entonces, los equipos de emergencia realizaron recorridos y labores de rastreo en la zona con el objetivo de ubicarlo.

El operativo se prolongó durante cuatro jornadas consecutivas: martes, miércoles, jueves y viernes.

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Finalmente, durante la mañana de este viernes, los rescatistas lograron localizar el cuerpo en el cauce del río Reventado.

Tras el hallazgo, personal especializado comenzó las labores para extraerlo y trasladarlo hasta un punto seguro.

Una vez que concluya la extracción, el cuerpo será entregado a las autoridades correspondientes, que deberán realizar los procedimientos respectivos.

Por el momento, la información suministrada no detalla la identidad del hombre ni las circunstancias exactas en las que habría caído al río.

El caso queda a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.