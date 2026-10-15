Costa Rica extraditará a Estados Unidos a tres mexicanos vinculados con el cartel de Sinaloa

Tres mexicanos de apellidos Espinoza Hernández, Campos Barragan y Vidrio López saldrán de Costa Rica este viernes 16 de octubre para ser extraditados a Estados Unidos, donde deberán enfrentar un proceso judicial por el presunto delito de conspiración para poseer cocaína e introducirla a ese país.

Los hombres son requeridos por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin. Según la información suministrada por las autoridades, los extranjeros están vinculados con una investigación relacionada con el tráfico de aproximadamente 840 kilogramos de cocaína y con el cartel de Sinaloa.

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La extradición se concretará tras un proceso judicial en Costa Rica y como resultado de la cooperación entre la Fiscalía, las autoridades estadounidenses, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública.

Los detuvieron con 840 kilos de cocaína frente a Quepos

En 3 puntos Tres mexicanos de apellidos Espinoza Hernández, Campos Barragan y Vidrio López saldrán de Costa Rica este viernes 16 de octubre para ser extraditados a Estados Unidos. Los hombres son requeridos por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin. La extradición permitirá que los tres mexicanos comparezcan ante la justicia estadounidense por los hechos que se les atribuyen.

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 15 de abril de 2025, alrededor de las 6:20 a. m., cuando las autoridades detectaron una embarcación en aguas costarricenses, frente a la costa de Quepos.

Al abordar la nave, los oficiales detuvieron a los tres mexicanos y localizaron un teléfono satelital, además de aproximadamente 840 kilogramos de aparente cocaína que estaban ocultos en dos compartimentos.

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Los bloques de droga tenían un peso aproximado de un kilogramo cada uno y estaban envueltos en celofán y cinta adhesiva.

El decomiso dio paso a las investigaciones que posteriormente derivaron en la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.

Los tres extranjeros fueron requeridos formalmente en extradición el 22 de abril de 2025. Posteriormente, el 24 de febrero de 2026, las autoridades judiciales costarricenses concedieron la solicitud.

Sin embargo, la defensa técnica de los imputados presentó una apelación contra la decisión.

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El recurso fue resuelto en junio de este año, cuando el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dejó en firme la extradición.

Con esa resolución, quedaron habilitadas las gestiones finales para entregar a los tres hombres a las autoridades estadounidenses.

Fiscalía coordinó la entrega a Estados Unidos

La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada agilizó los trámites para concretar la entrega de los requeridos y solicitar la suspensión de la acción penal que se sigue en Costa Rica contra los extranjeros.

El procedimiento se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional utilizados para investigar y perseguir delitos relacionados con el narcotráfico que involucran a varios países.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y judiciales para combatir las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

La extradición permitirá que los tres mexicanos comparezcan ante la justicia estadounidense por los hechos que se les atribuyen. La acusación deberá resolverse en el proceso judicial correspondiente.