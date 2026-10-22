¡Costa Rica aprieta en Centroamérica! Cartaginés golpea a Olimpia, Saprissa resiste y la Liga empata de visita

El fútbol costarricense vivió una semana intensa en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Tres de sus representantes afrontaron compromisos decisivos y, aunque los marcadores fueron distintos en cada escenario, todos dejaron sus respectivas eliminatorias abiertas de cara a los partidos de vuelta.

El balance tiene un triunfo que ilusiona, dos empates sin goles y una próxima jornada que exigirá máxima concentración para mantener vivas las aspiraciones de los clubes nacionales en el torneo regional.

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Cartaginés dio el primer golpe ante el Olimpia

El Club Sport Cartaginés fue el único equipo costarricense que celebró una victoria durante esta jornada internacional. Los brumosos derrotaron 1-0 al Olimpia de Honduras en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en el partido de ida de las semifinales.

En 3 puntos El fútbol costarricense vivió una semana intensa en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El balance tiene un triunfo que ilusiona, dos empates sin goles y una próxima jornada que exigirá máxima concentración para mantener vivas las aspiraciones de los clubes nacionales en el torneo regional. La próxima semana se conocerá si Costa Rica consigue colocar a sus dos representantes en la final de la Copa Centroamericana y si Saprissa logra mantenerse en la lucha por un lugar en la principal competición de clubes de Concacaf.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro aprovechó su condición de local y tomó ventaja ante un rival de enorme tradición en el fútbol centroamericano, que llegó a la serie como uno de los equipos más fuertes de la competición y líder del ranking regional citado en la previa.

Joaquín Alonso Hernández marcó el tanto de la victoria. Además, el Olimpia sufrió la expulsión de Yustin Arboleda durante el encuentro.

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Cartaginés tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no consiguió otro gol y llegará a Honduras con una ventaja mínima. El resultado alimenta la ilusión de los aficionados blanquiazules, aunque la clasificación todavía deberá resolverse en territorio hondureño.

El Deportivo Saprissa empató 0-0 ante el Luis Ángel Firpo en el estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, por el partido de ida del repechaje o play-in.

El resultado dejó la serie sin goles, pero el desarrollo del encuentro mostró las dificultades que enfrentó el equipo morado ante la ofensiva salvadoreña.

El guardameta Abraham Madriz fue una de las figuras de Saprissa al realizar diez atajadas y mantener su portería imbatida. Firpo generó más oportunidades y puso a prueba constantemente a la defensa visitante.

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El técnico Hernán Medford defendió el resultado y recordó que la eliminatoria todavía tiene un partido por disputarse. El empate le permite al conjunto tibaseño definir en casa, aunque necesitará mejorar su respuesta ofensiva para evitar sorpresas.

La vuelta será decisiva: el ganador de la serie obtendrá un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Alajuelense también dejó la serie en suspenso

El tricampeón de Centroamérica, Liga Deportiva Alajuelense, empató 0-0 frente al Motagua de Honduras en el estadio José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

El equipo rojinegro consiguió un resultado que le permite definir la semifinal en el estadio Alejandro Morera Soto, ante su afición y con la posibilidad de buscar el boleto a una nueva final regional.

Motagua intentó aprovechar su condición de local, pero no logró romper el orden defensivo manudo. La Liga, por su parte, tuvo aproximaciones para buscar una anotación, aunque tampoco encontró el camino al gol.

El marcador deja la eliminatoria completamente abierta. El conjunto alajuelense tendrá que hacer valer su localía si quiere mantener vivo el sueño de conquistar el tetracampeonato centroamericano.

¿Qué les espera a los equipos costarricenses?

La próxima semana será determinante para conocer el futuro internacional de los tres clubes nacionales.

Un balance que mantiene la ilusión costarricense

Los resultados de esta semana dejan tres escenarios diferentes para el fútbol nacional: Cartaginés defenderá una ventaja mínima, Saprissa buscará resolver el repechaje en casa y Alajuelense tendrá la oportunidad de dar el paso definitivo ante su afición.

Los tres clubes evitaron la derrota en sus partidos de ida, pero eso no garantiza la clasificación. En estas series, un gol puede cambiar por completo el panorama y cualquier desconcentración podría resultar decisiva.

La próxima semana se conocerá si Costa Rica consigue colocar a sus dos representantes en la final de la Copa Centroamericana y si Saprissa logra mantenerse en la lucha por un lugar en la principal competición de clubes de Concacaf.