Conductor dio positivo en prueba de alcohol tras mortal choque : Fiscalía ordenó su arresto

Un hombre de apellido Rojas, de 33 años, fue detenido por orden de la Fiscalía de Heredia luego de verse involucrado en un accidente de tránsito mortal ocurrido la madrugada de este miércoles en el centro de Heredia.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia practicada tras la colisión, en la que murió un hombre de apellido Artavia, de 45 años.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Rojas, de 33 años, fue detenido por orden de la Fiscalía de Heredia luego de verse involucrado en un accidente de tránsito mortal ocurrido la madrugada de este miércoles en el centro de Heredia. Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia practicada tras la colisión, en la que murió un hombre de apellido Artavia, de 45 años. Meta descripción: Detienen a conductor de 33 años que dio positivo en alcoholemia tras un choque mortal ocurrido la madrugada de este miércoles en Heredia.

El reporte del accidente ingresó a las autoridades a las 4:20 a. m. La información preliminar señala que Artavia viajaba en un vehículo liviano en sentido norte-sur y, al llegar a una intersección, chocó contra el automotor conducido por Rojas, que circulaba de este a oeste.

Producto del impacto, Artavia falleció en el lugar.

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Tras el accidente, Rojas quedó detenido por disposición de la Fiscalía de Heredia. El resultado positivo de la alcoholemia forma parte de la información reportada por el OIJ sobre el caso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la colisión y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

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