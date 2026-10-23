Chonta Mullins, modelo ligada a Pecho de Rata, fue detenida al llegar al aeropuerto Juan Santamaría

La exreina de belleza costarricense Chonta Mullins Abegglen fue detenida este viernes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de regresar al país desde Zúrich, Suiza, donde permanecía desde marzo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la abordaron después de que, durante el control migratorio, se detectara una alerta de Interpol relacionada con la causa penal que enfrenta por el denominado caso Riverside.

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Mullins, quien también tiene nacionalidad suiza, llegó a Costa Rica poco antes de las 2:30 p. m., en un vuelo operado por la aerolínea Edelweiss. Posteriormente, los agentes judiciales la trasladaron esposada hasta un vehículo policial para llevarla a los Tribunales de Limón.

En esa sede, la Fiscalía tiene previsto realizar la indagatoria correspondiente. La autoridad judicial deberá definir cuál despacho tramitará la audiencia de medidas cautelares, prevista para este sábado.

En 3 puntos La exreina de belleza costarricense Chonta Mullins Abegglen fue detenida este viernes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de regresar al país desde Zúrich, Suiza, donde permanecía desde marzo. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la abordaron después de que, durante el control migratorio, se detectara una alerta de Interpol relacionada con la causa penal que enfrenta por el denominado caso Riverside. Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán ser examinados por las autoridades judiciales.

La causa había sido remitida a Bribrí por disposición de una jueza que resolvió medidas contra otros imputados. Sin embargo, el Tribunal del Atlántico deberá determinar si Mullins tendrá que trasladarse nuevamente para comparecer ante la autoridad judicial.

¿Por qué investigan a la exreina de belleza?

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Mullins figura como sospechosa de legitimación de capitales dentro de la presunta organización criminal que las autoridades atribuyen a Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.

Según la información del caso, la costarricense coordinó su regreso con su defensa después de revisar el expediente judicial y conocer los señalamientos en su contra.

La modelo abandonó Costa Rica el 23 de marzo, tres días después de que Estados Unidos extraditara a López Vega. Desde entonces permanecía en Suiza.

El director interino del OIJ, Michael Soto, había informado anteriormente que en ese país también se encontraba Jeydi Smith de la O, esposa de López Vega. Smith se entregó a las autoridades costarricenses el pasado 1.º de septiembre.

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Investigadores analizan sus propiedades y vehículos

Uno de los aspectos que examina el Ministerio Público es la diferencia entre los ingresos atribuidos a Mullins y el patrimonio registrado a su nombre.

De acuerdo con el expediente, la investigada reportaría un salario cercano a los ₡286.000 mensuales. Sin embargo, entre sus bienes figuran dos propiedades con avalúos que superan en conjunto los ₡152 millones.

Una de ellas es un lote de 159,44 metros cuadrados ubicado en San Isidro de Coronado, valorado en más de ₡62 millones. La otra corresponde a una finca con casa en Limón, con una extensión de 1.558,69 metros cuadrados y un avalúo aproximado de ₡90 millones.

Además, aparecen registrados un vehículo Lexus GX460, modelo 2019, con un valor fiscal superior a los $26.000, y una motocicleta Honda Navi 2024, valorada en ₡790.000.

Para los investigadores, estas adquisiciones ameritan esclarecer el origen de los recursos utilizados. La pesquisa busca determinar si los bienes tienen relación con dinero procedente de actividades ilícitas.

La tesis del caso atribuye a Mullins posibles funciones relacionadas con la administración, colocación y resguardo de activos de la organización investigada.

Las autoridades sospechan que algunos bienes habrían sido inscritos a su nombre para ocultar su verdadero origen o titularidad. Por esa razón, el expediente la señala como presunta testaferra y coautora dentro de la estructura investigada.

La investigación también menciona sus vínculos personales con la familia de López Vega. Mullins mantuvo una relación con Carlos Vaz Mc Leod, hijo de alias “Pecho de Rata”, quien también es requerido por las autoridades en un proceso de extradición. Ambos tienen una hija.

Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán ser examinados por las autoridades judiciales. La detención de Mullins no implica, por sí sola, que haya sido declarada culpable de los delitos que se le atribuyen.