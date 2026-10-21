Chofer de la Policía Municipal de Heredia cae preso por robo de dos cajas fuertes con ₡13 millones

Un hombre que trabaja como chofer de la Policía Municipal de Heredia terminó detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al figurar como principal sospechoso de un millonario robo ocurrido en el campo ferial La Perla.

El funcionario, identificado con los apellidos Rojas Coronado, de 60 años, es investigado por la desaparición de dos cajas fuertes que contenían, en conjunto, ₡13 millones en efectivo.

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En 3 puntos Un hombre que trabaja como chofer de la Policía Municipal de Heredia terminó detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El funcionario, identificado con los apellidos Rojas Coronado, de 60 años, es investigado por la desaparición de dos cajas fuertes que contenían, en conjunto, ₡13 millones en efectivo. El caso permanece bajo investigación judicial, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que fueron sustraídas las cajas fuertes y determinar el destino del dinero.

Lo llamativo del caso es que las cajas fuertes no estaban a simple vista ni eran fáciles de retirar, pues se encontraban empotradas en las paredes de una oficina del inmueble.

Sin embargo, según las investigaciones judiciales, ambas estructuras fueron arrancadas de sus posiciones originales y sustraídas junto con el dinero que guardaban.

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El robo habría ocurrido a inicios de setiembre anterior y, tras las diligencias desarrolladas por los investigadores, las sospechas apuntaron hacia el trabajador municipal.

Este miércoles, a las 6:00 de la mañana, agentes del OIJ de Heredia ejecutaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en San Francisco de Heredia.

Durante el operativo, las autoridades lograron detener a Rojas Coronado, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente para determinar su eventual responsabilidad en los hechos.

En las diligencias también participaron oficiales de la propia Policía Municipal de Heredia, institución para la cual trabaja el imputado.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que fueron sustraídas las cajas fuertes y determinar el destino del dinero.