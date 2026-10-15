CCSS habilita asistente virtual por WhatsApp para consultas sobre pensiones

La Caja Costarricense de Seguro Social habilitó un asistente virtual por medio de WhatsApp para atender consultas y orientar a la población sobre los trámites, requisitos y servicios que ofrece la Gerencia de Pensiones. El servicio está disponible a través del número 8732-9401 y permite a las personas usuarias aclarar sus dudas y recibir información general sin necesidad de acudir presencialmente a una sucursal de la institución.

Adriana Mejía González, coordinadora del Centro de Contacto de la Gerencia de Pensiones, explicó que el nuevo canal permite acceder a dos modalidades de atención. Según detalló, “El asistente virtual se encarga de hablar sobre todos los temas que son generales, requisitos, trámites y procesos de la Gerencia de Pensiones”, mientras que el agente humano atiende consultas sobre el estado de los trámites en curso.

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En 3 puntos La Caja Costarricense de Seguro Social habilitó un asistente virtual por medio de WhatsApp para atender consultas y orientar a la población sobre los trámites, requisitos y servicios que ofrece la Gerencia de Pensiones. Adriana Mejía González, coordinadora del Centro de Contacto de la Gerencia de Pensiones, explicó que el nuevo canal permite acceder a dos modalidades de atención. Además de WhatsApp, las personas pueden comunicarse con la Gerencia de Pensiones mediante los teléfonos 2284-9200 y 2212-6400.

El asistente virtual brinda orientación sobre diferentes trámites y programas, entre ellos el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Régimen No Contributivo (RNC), los créditos hipotecarios y los asuntos relacionados con sus pagos. También ofrece información sobre formularios, venta de propiedades, certificaciones de invalidez y los programas Vive Bien y Ciudadano de Oro.

Por su parte, Yorleny Granados Castro, funcionaria de la Gerencia de Pensiones, detalló los trámites y servicios sobre los que las personas usuarias pueden realizar consultas mediante el asistente virtual. “El usuario puede consultar sobre sus trámites de invalidez, vejez y muerte, régimen no contributivo, Ley 8769, además de darle seguimiento a la asociación de crédito hipotecario. Puede consultar sobre remates, certificaciones de invalidez, prestaciones sociales, Vive Bien, Ciudadano de Oro, entre otras cosas”, indicó Granados Castro.

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En los casos en que una consulta requiera una atención más específica, el asistente virtual indica los pasos que debe seguir la persona usuaria y ofrece la posibilidad de solicitar que un agente se comunique con ella para atender su caso.

Además de WhatsApp, las personas pueden comunicarse con la Gerencia de Pensiones mediante los teléfonos 2284-9200 y 2212-6400. También pueden consultar las publicaciones de la institución en Facebook, en la página CCSS Gerencia de Pensiones.