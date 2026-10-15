Caso Carlos Barahona: Fiscalía pedirá prisión preventiva y su futuro judicial quedará en manos de un Juez

La situación judicial del futbolista Carlos Barahona Jiménez continúa generando atención en el fútbol nacional. El defensor del Club Sport Cartaginés, de 24 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante un allanamiento realizado la madrugada del miércoles 14 de octubre en la vivienda que alquilaba en Oreamuno de Cartago.

La captura se produjo pocas horas después de que el jugador participara como titular en el encuentro en el que Cartaginés derrotó 3-1 a Puntarenas FC, por el campeonato nacional.

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Ahora, la principal interrogante es qué sucederá con el futbolista y cuál será la decisión de las autoridades judiciales sobre su situación mientras continúa la investigación.

Según informó La Nación, la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitará prisión preventiva para Barahona y los otros tres sospechosos detenidos en el operativo.

En 3 puntos La situación judicial del futbolista Carlos Barahona Jiménez continúa generando atención en el fútbol nacional. La captura se produjo pocas horas después de que el jugador participara como titular en el encuentro en el que Cartaginés derrotó 3-1 a Puntarenas FC, por el campeonato nacional. El caso continúa en desarrollo. La decisión judicial será determinante para conocer cuál será la situación inmediata de Carlos Barahona mientras las autoridades siguen investigando los hechos.

Esta solicitud deberá ser valorada por la autoridad judicial competente, que analizará los argumentos de la Fiscalía y de las defensas antes de resolver cuáles medidas cautelares corresponden.

Es importante aclarar que solicitar prisión preventiva no significa que un juez ya haya ordenado el encarcelamiento. La resolución judicial es la que determinará si los imputados permanecerán detenidos o si deberán cumplir otras medidas mientras avanza el expediente.

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Hasta el momento, no se ha podido confirmar una resolución judicial definitiva sobre la medida cautelar que deberá cumplir Carlos Barahona este jueves. Por eso, su situación debe manejarse con cautela hasta que las autoridades comuniquen una decisión oficial.

La investigación se relaciona con una presunta estructura dedicada a préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

De acuerdo con información divulgada por el OIJ y el Ministerio Público, Barahona habría actuado como intermediario y presuntamente habría participado en acciones intimidatorias para exigir el pago de una deuda.

La investigación contempla posibles delitos de extorsión cobratoria, amenazas con arma, amenazas de muerte y asociación ilícita. Los hechos investigados deberán ser acreditados dentro del proceso judicial y no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.

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En el operativo también fueron detenidos otros tres hombres, quienes figuran como sospechosos dentro de la misma investigación.

La detención del defensor genera repercusiones alrededor del Cartaginés, especialmente porque se produjo después de una victoria importante del equipo brumoso en el campeonato nacional.

Sin embargo, el futuro deportivo inmediato del jugador dependerá de la evolución del caso y de las decisiones que se adopten en las instancias correspondientes.

Por ahora, la pregunta que mantiene la atención es si el Juzgado Penal acogerá la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía o impondrá medidas cautelares diferentes.

El caso continúa en desarrollo. La decisión judicial será determinante para conocer cuál será la situación inmediata de Carlos Barahona mientras las autoridades siguen investigando los hechos.