¡Cartaginés no se distrae! Amarini Villatoro revela cómo afronta el duelo contra Saprissa y la ausencia de Barahona

El Club Sport Cartaginés afronta uno de los compromisos más importantes de su calendario inmediato. Este viernes 16 de octubre, el técnico Amarini Villatoro se refirió a la actualidad del equipo brumoso y a los retos que enfrenta antes de recibir al Deportivo Saprissa, este domingo a las 11 a. m., en el estadio Fello Meza.

Uno de los principales temas de la conferencia fue la ausencia de Carlos Barahona, lateral derecho que fue detenido esta semana por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una investigación por presuntos cobros extorsivos.

Publicidad

Ante este panorama, Villatoro dejó claro que cuenta con alternativas para reorganizar su equipo y que la preparación del encuentro continúa sin perder de vista los objetivos deportivos.

Villatoro confía en las alternativas de su plantel

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés afronta uno de los compromisos más importantes de su calendario inmediato. Uno de los principales temas de la conferencia fue la ausencia de Carlos Barahona, lateral derecho que fue detenido esta semana por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una investigación por presuntos cobros extorsivos. El reto está planteado: Cartaginés tendrá que responder ante su afición, resolver la ausencia de Barahona y medirse con un Saprissa que también llega con aspiraciones de mantenerse en lo más alto.

El estratega explicó que Cartaginés dispone de futbolistas capaces de asumir la responsabilidad en la posición de Barahona, entre ellos Yael López, Diego González y Johan Cortés.

“Hay varios compañeros que están en un buen momento también, ya recuperamos a Yael López, Diego González, Johan Cortés, tenemos opciones”, señaló el entrenador, según declaraciones publicadas por Teletica.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El técnico también manifestó respeto por el proceso judicial y recordó la importancia de la presunción de inocencia mientras se desarrolla el caso.

Sobre el ambiente en el camerino, Villatoro aseguró que el grupo se encuentra tranquilo y que ha asumido la situación con madurez.

“El resto del grupo ha trabajado para poder sustituir al compañero que no está. Al final, nosotros seguimos, tenemos objetivos intactos como institución y grupo”, expresó.

Un partido que puede cambiar la lucha por el liderato

Publicidad

En el terreno deportivo, el compromiso ante Saprissa representa una prueba de alto nivel para los blanquiazules. Los brumosos llegan después de derrotar 3-1 a Puntarenas, resultado que fortaleció sus aspiraciones en el campeonato nacional.

Cartaginés busca aprovechar su condición de local para recortar distancias o superar a los morados en la lucha por la cima, en un encuentro que reúne a dos de los equipos protagonistas del Apertura 2026.

Villatoro ha insistido en la importancia de mantener la calma, aprender de los tropiezos y trabajar partido a partido. El cuerpo técnico deberá encontrar el equilibrio entre la intensidad ofensiva, la solidez defensiva y las variantes necesarias para cubrir las ausencias.

Otro de los factores que condicionan la actualidad brumosa es la participación simultánea en el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

El entrenador ha reconocido que la acumulación de partidos exige administrar las cargas y tomar decisiones sobre la alineación. Cartaginés también tiene en el horizonte su compromiso de semifinales ante Olimpia, por lo que el calendario obliga a planificar cuidadosamente cada encuentro.

Sin embargo, el partido contra Saprissa ofrece una oportunidad para reafirmar el buen momento del equipo y demostrar que puede competir por sus objetivos en ambas competiciones.

El reto está planteado: Cartaginés tendrá que responder ante su afición, resolver la ausencia de Barahona y medirse con un Saprissa que también llega con aspiraciones de mantenerse en lo más alto. El domingo, el Fello Meza será escenario de un duelo que puede pesar en la carrera por el título.