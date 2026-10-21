Cartaginés enfrenta al Olimpia este miércoles: hora y dónde ver la semifinal de la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés afrontará este miércoles uno de los retos más importantes de su temporada internacional, cuando reciba al Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

El compromiso se disputará a las 8:30 p. m., hora de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago.

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Los dirigidos por Amarini Villatoro intentarán aprovechar el respaldo de su afición para conseguir un resultado favorable que les permita viajar con mayores opciones de clasificación al encuentro de vuelta.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés afrontará este miércoles uno de los retos más importantes de su temporada internacional, cuando reciba al Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. El compromiso se disputará a las 8:30 p. m., hora de Costa Rica, en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago. El partido de vuelta está programado para el próximo miércoles 28 de octubre en Honduras.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por medio de ESPN y la plataforma Disney+, según la información de transmisión suministrada.

El duelo representa una oportunidad para que el conjunto brumoso dé otro paso hacia la final del certamen regional, en una serie que se definirá en dos partidos.

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El equipo blanquiazul llega motivado luego de derrotar 1-0 al Deportivo Saprissa en el campeonato nacional.

Además, Cartaginés consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana precisamente frente al cuadro morado, al que eliminó en los cuartos de final con un marcador global de 5-4.

El resultado consolidó el avance de los brumosos a una nueva instancia del torneo, donde ahora deberán superar a uno de los clubes más reconocidos del fútbol hondureño.

Por su parte, el Olimpia selló su boleto a las semifinales tras imponerse al Firpo de El Salvador con un contundente marcador global de 6-0.

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Ese resultado anticipa una serie exigente para el conjunto costarricense, que necesitará aprovechar su localía antes de viajar a territorio catracho.

El partido de vuelta está programado para el próximo miércoles 28 de octubre en Honduras. La serie definirá cuál de los dos equipos obtiene el pase a la final de la Copa Centroamericana.