Cartaginés en alerta para la vuelta ante Olimpia: ¿Tendrá bajas o sanciones en Tegucigalpa?

El Club Sport Cartaginés dio un paso importante hacia la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 al derrotar 1-0 al Olimpia de Honduras en el estadio José Rafael Fello Meza.

Sin embargo, la serie todavía está abierta y el conjunto costarricense deberá viajar a Tegucigalpa para defender su ventaja en el encuentro de vuelta, programado para el miércoles 28 de octubre a las 9 p. m.

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La atención ahora se concentra en la recuperación física del plantel, las posibles bajas y cualquier sanción disciplinaria que pueda afectar los planes del técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés dio un paso importante hacia la final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 al derrotar 1-0 al Olimpia de Honduras en el estadio José Rafael Fello Meza. Sin embargo, la serie todavía está abierta y el conjunto costarricense deberá viajar a Tegucigalpa para defender su ventaja en el encuentro de vuelta. La pregunta que acompañará a los brumosos durante los próximos días es si podrán recuperar a todos sus futbolistas y llegar con su mejor versión a una de las citas internacionales más importantes de su temporada.

Hasta el momento, no se ha podido confirmar mediante información oficial una suspensión que impida a un futbolista brumoso disputar el partido de vuelta por acumulación de tarjetas o una sanción disciplinaria.

La situación debe revisarse con los reportes oficiales de Concacaf y del club antes de publicar una lista definitiva de ausencias.

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Después del triunfo en Cartago, Villatoro explicó que algunos cambios estuvieron condicionados por el cansancio y las molestias físicas de sus jugadores. El entrenador reconoció que el equipo no logró reorganizarse de la mejor manera durante el tramo final del compromiso.

Ese detalle será importante en la preparación del viaje a Honduras, especialmente porque el Cartaginés afronta una seguidilla exigente de partidos entre el torneo nacional y la competición internacional.

El técnico también dejó claro que su equipo no debe conformarse con la ventaja mínima y que buscará marcar en Tegucigalpa para aumentar sus posibilidades de alcanzar la final.

Olimpia también tendrá que resolver problemas

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El conjunto hondureño perdió por la mínima en Costa Rica y, además, sufrió la expulsión de Yustin Arboleda al minuto 39. El cuerpo técnico de Olimpia deberá preparar la remontada y afrontar las consecuencias disciplinarias correspondientes a esa tarjeta roja.

Para Cartaginés, el objetivo será aprovechar la ventaja, mantener el orden defensivo y evitar que el ambiente del estadio José de la Paz Herrera incline la eliminatoria a favor de los locales.

La pregunta que acompañará a los brumosos durante los próximos días es si podrán recuperar a todos sus futbolistas y llegar con su mejor versión a una de las citas internacionales más importantes de su temporada.