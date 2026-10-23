Carolina Jaikel recibe buenas noticias en su lucha contra el cáncer

La costarricense publicó en Instagram una fotografía junto a su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz, para acompañar el anuncio. El examen se lo realizó en Houston, Estados Unidos.

“A tus pies, Dios mío. Agradeciéndote, con los ojos puestos en tu amor, en tu misericordia. Mi tercer PET scan limpio”, escribió Jaikel en la publicación.

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En 3 puntos La costarricense publicó en Instagram una fotografía junto a su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz, para acompañar el anuncio. “A tus pies, Dios mío. Agradeciéndote, con los ojos puestos en tu amor, en tu misericordia. Meta descripción: Carolina Jaikel anunció que su tercer PET scan salió limpio durante su tratamiento contra el cáncer de pulmón en etapa 4.

La noticia generó atención entre las personas que han seguido de cerca su proceso de salud, luego de que ella decidiera compartir públicamente su diagnóstico y algunos detalles de su tratamiento.

En 2024, Jaikel reveló que padecía cáncer de pulmón en etapa 4, con metástasis en los huesos. Desde entonces, ha mantenido informados a sus seguidores sobre distintos momentos de su proceso médico.

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Su más reciente mensaje representa una noticia positiva dentro de ese camino, aunque el significado clínico del resultado y su relación con la evolución de la enfermedad deben ser determinados por el equipo médico que lleva su caso.

La tomografía por emisión de positrones, conocida como PET scan, es un estudio de diagnóstico por imágenes que permite identificar zonas con actividad metabólica inusual en el organismo. Se utiliza, entre otras aplicaciones, para evaluar determinados tipos de cáncer y dar seguimiento a la respuesta al tratamiento.

Un resultado limpio puede ser una señal favorable, pero su interpretación depende de la situación clínica de cada paciente y de los demás hallazgos médicos.

Por ahora, Jaikel celebró el resultado con un mensaje de fe y agradecimiento, mientras continúa su proceso de atención médica.

Meta descripción: Carolina Jaikel anunció que su tercer PET scan salió limpio durante su tratamiento contra el cáncer de pulmón en etapa 4.