Carlo Díaz tras ser reelecto fiscal general: “Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, lanzó un mensaje contundente tras ser reelecto en su cargo con la totalidad de los votos: aseguró que espera seguir siendo un obstáculo para quienes actúan al margen de la ley.

“Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”, manifestó Díaz al cerrar su discurso, en el que defendió la independencia del Ministerio Público y reafirmó su compromiso con la lucha contra la criminalidad y la corrupción.

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La frase, que atribuyó a don Jorge Araya, marcó el cierre de sus declaraciones luego de obtener nuevamente el respaldo para continuar al frente de la Fiscalía General.

Díaz sostuvo que el Ministerio Público debe mantenerse firme ante cualquier intento de afectar su independencia y dejó claro que la defensa de esa autonomía no responde a intereses personales o políticos, sino a la protección de la democracia costarricense.

En 3 puntos El fiscal general de la República, Carlo Díaz, lanzó un mensaje contundente tras ser reelecto en su cargo con la totalidad de los votos: aseguró que espera seguir siendo un obstáculo para quienes actúan al margen de la ley. “Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”, manifestó Díaz al cerrar su discurso, en el que defendió la independencia del Ministerio Público y reafirmó su compromiso con la lucha contra la criminalidad y la corrupción. “Sigamos trabajando juntos con valentía, honestidad y compromiso por la justicia y por Costa Rica”, expresó antes de cerrar con su deseo de continuar siendo un “estorbo” para los malos ciudadanos.

“Defender la independencia de nuestra institución no es defender intereses personales ni políticos, es defender a Costa Rica, nuestra democracia y el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un país en donde nadie esté por encima de la ley”, afirmó.

Durante su intervención, el fiscal general recordó que, al asumir el compromiso de dirigir el Ministerio Público, prometió observar y defender la Constitución Política y las leyes de la República.

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Según señaló, hoy puede afirmar que ha cumplido con esa responsabilidad y que la institución ha demostrado ser un pilar del Estado de derecho, especialmente en momentos en que, a su criterio, el populismo pone a prueba la democracia.

Díaz también advirtió que los desafíos que enfrenta la Fiscalía siguen vigentes, entre ellos la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y las organizaciones criminales nacionales y transnacionales.

A estos retos sumó la protección de las poblaciones vulnerables y el respeto de los derechos tanto de las víctimas como de las personas imputadas y sentenciadas, sin descuidar los delitos convencionales que afectan a las comunidades del país.

Recordó el año más violento de Costa Rica

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El jerarca hizo referencia al aumento de la violencia que enfrentó Costa Rica durante los últimos años y recordó que 2023 cerró con 905 homicidios, cifra que calificó como el punto más alto de la escalada de violencia registrada en el país.

Ante ese escenario, explicó que el Ministerio Público redobló esfuerzos junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para investigar y desarticular las principales organizaciones criminales.

Díaz aseguró que estas labores se han desarrollado con recursos limitados, pero con el compromiso de enfrentar la criminalidad y los hechos de corrupción, independientemente de quiénes estén involucrados o de la posición de poder que ocupen.

También destacó la cooperación con agencias internacionales como la DEA, el FBI y Eurojust, con las que la Fiscalía trabaja para combatir el crimen transnacional.

En su discurso, Díaz dedicó parte de sus palabras a reconocer el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público y de otros integrantes del Poder Judicial.

Agradeció las jornadas prolongadas, los allanamientos durante la madrugada y las labores que continúan después de las diligencias, con la atención de expedientes, audiencias, víctimas y juicios.

El fiscal señaló que detrás de cada investigación hay sacrificios personales y familias que esperan a sus seres queridos en casa. Por ello, aseguró que el esfuerzo de los funcionarios no debe pasar inadvertido.

Finalmente, reiteró que asume esta nueva etapa con la intención de seguir mejorando la institución y apoyarse en el Consejo Fiscal para mantenerla libre de injerencias indebidas.

“Sigamos trabajando juntos con valentía, honestidad y compromiso por la justicia y por Costa Rica”, expresó antes de cerrar con su deseo de continuar siendo un “estorbo” para los malos ciudadanos.