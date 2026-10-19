Carlo Díaz se juega hoy su reelección con la mira puesta en narcos “invisibles” del sector empresarial y estatal

El combate al narcotráfico apunta hacia personas que permanecen fuera de los reflectores. El fiscal general, Carlo Díaz, asegura que las investigaciones conjuntas con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) avanzan hacia los llamados narcos “invisibles”, entre quienes menciona figuras empresariales y del aparato estatal.

El tema surge este lunes 19 de octubre durante la presentación de su informe de labores ante Corte Plena, en una sesión en la que también se analiza su eventual reelección al frente del Ministerio Público.

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Según Díaz, la cooperación con las autoridades estadounidenses entra en una segunda etapa, dirigida a identificar y detener a personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado que actúan desde esos sectores.

En 3 puntos El combate al narcotráfico apunta hacia personas que permanecen fuera de los reflectores. El tema surge este lunes 19 de octubre durante la presentación de su informe de labores ante Corte Plena, en una sesión en la que también se analiza su eventual reelección al frente del Ministerio Público. Díaz aspira a un segundo período de cuatro años.

Como ejemplo, menciona la captura de un hombre de origen chino y nacionalizado costarricense, de apellidos Tam Zhang, también conocido como Tam Cheong.

De acuerdo con lo expuesto, el sospechoso habría negociado la venta de un cargamento de droga sin saber que se trataba de una compra controlada con participación de agentes de la DEA. Su detención se registra a inicios de este mes.

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Díaz manifiesta su interés en continuar al frente de la Fiscalía para dar seguimiento a esa cooperación y a las investigaciones contra el narcotráfico.

Durante su exposición también informa que seis costarricenses han sido extraditados desde la entrada en vigor de la reforma constitucional que permite ese procedimiento y que otros 25 casos se encuentran en trámite.

El fiscal señala, además, que durante el último año se destruyeron 45 toneladas de cocaína decomisadas a organizaciones criminales.

Su informe también expone la carga de trabajo del Ministerio Público: cada fiscal tiene, en promedio, 600 expedientes por atender.

Díaz aspira a un segundo período de cuatro años. Para mantenerse en el cargo requiere el respaldo de al menos 12 de los 22 magistrados que integran Corte Plena.