Carlo Díaz es reelegido fiscal general por magistrados de la Corte Plena

Carlo Díaz fue reelegido este lunes 19 de octubre como fiscal general de la República, luego de obtener el respaldo total de los magistrados de Corte Plena.

La decisión le permite mantenerse al frente del Ministerio Público durante un segundo período de cuatro años, tras una sesión en la que presenta su informe de labores y escucha las posiciones de los integrantes de la Corte.

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En 3 puntos Carlo Díaz fue reelegido este lunes 19 de octubre como fiscal general de la República, luego de obtener el respaldo total de los magistrados de Corte Plena. La decisión le permite mantenerse al frente del Ministerio Público durante un segundo período de cuatro años, tras una sesión en la que presenta su informe de labores y escucha las posiciones de los integrantes de la Corte. Con el resultado de este lunes, Díaz obtiene el respaldo necesario para continuar al frente de la institución encargada de dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción penal pública.

Durante la discusión, varios magistrados que toman la palabra respaldan su gestión y destacan los resultados de las investigaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Uno de los apoyos más contundentes provino del magistrado Paul Rueda, quien sostuvo que sustituir a Díaz era un grave error para el país y favorecería a las organizaciones criminales.

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“Más bien le estaríamos haciendo un gran favor si en este momento se sustituye al fiscal general”, afirma Rueda, en referencia al narcotráfico y la delincuencia organizada.

El magistrado señala que ambos problemas, junto con la corrupción, figuran entre los que más afectan al país. También destaca que el trabajo de Díaz en esta materia recibe reconocimiento de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Para justificar su respaldo, Rueda recurre al dicho de que “uno no cambia lo que funciona” y defiende la continuidad de las investigaciones bajo la dirección del actual fiscal general.

Antes de la votación, Díaz manifiesta su interés en permanecer en el cargo para continuar el trabajo conjunto con la DEA, incluido el combate a los llamados narcos “invisibles”: personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado que operan desde sectores empresariales o del aparato estatal.

Con el resultado de este lunes, Díaz obtiene el respaldo necesario para continuar al frente de la institución encargada de dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción penal pública.