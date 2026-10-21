Capturan en Nicaragua a sospechoso de matar a su esposa y a su hija en Liberia

Rafael Antonio Valdez García, principal sospechoso del doble homicidio de su esposa, Jasmina López, y su hija, Valeska Valdez, fue detenido este miércoles en Nicaragua, luego de cuatro días de labores de búsqueda e inteligencia.

La captura se realizó en el sector de finca La Aurora, en Jinotega, mediante una coordinación entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica y las autoridades nicaragüenses.

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Pablo Martínez Bertozzi, director de la DIS, confirmó el resultado del operativo y destacó el trabajo desarrollado para ubicar al sospechoso fuera del territorio costarricense.

“Después de cuatro días de intenso trabajo entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Fuerza Pública logramos capturar al asesino de apellido Valdez que mató a su esposa y a su hija en Liberia”, declaró Martínez.

En 3 puntos Rafael Antonio Valdez García, principal sospechoso del doble homicidio de su esposa, Jasmina López, y su hija, Valeska Valdez, fue detenido este miércoles en Nicaragua, luego de cuatro días de labores de búsqueda e inteligencia. La captura se realizó en el sector de finca La Aurora, en Jinotega, mediante una coordinación entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica y las autoridades nicaragüenses. Meta descripción: Rafael Antonio Valdez García, sospechoso del doble homicidio de su esposa y su hija en Liberia, fue detenido en Jinotega, Nicaragua, tras cuatro días de búsqueda.

El jerarca añadió que las autoridades continuarán con la búsqueda de personas sospechosas de cometer delitos, independientemente del lugar donde se encuentren.

Seguridad gestionará su regreso a Costa Rica

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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, calificó el caso como un hecho lamentable y explicó que, tras conocer lo ocurrido, las autoridades comenzaron las labores para rastrear al sospechoso.

Campos confirmó que recibió la notificación de la detención en Nicaragua y aseguró que el Gobierno trabajará para que Valdez García sea trasladado a Costa Rica y enfrente el proceso correspondiente.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que sea traído rápidamente al país y enfrente las consecuencias de sus actos”, manifestó el ministro.

El jerarca también sostuvo que un crimen de esta naturaleza no debe quedar impune.

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La captura fue posible, según las autoridades costarricenses, tras varios días de trabajo conjunto entre los cuerpos policiales nacionales y sus homólogos nicaragüenses.

Ahora, las autoridades deberán realizar las gestiones legales y diplomáticas necesarias para determinar el mecanismo mediante el cual el sospechoso podrá ser trasladado a Costa Rica.

Valdez García figura como principal sospechoso del homicidio de López y de su hija, ocurrido en Liberia. Su eventual responsabilidad penal deberá establecerse ante las autoridades judiciales.

Meta descripción: Rafael Antonio Valdez García, sospechoso del doble homicidio de su esposa y su hija en Liberia, fue detenido en Jinotega, Nicaragua, tras cuatro días de búsqueda.