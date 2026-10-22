Camión y moto prenden fuego tras violento choque en Heredia: vea el video
Un video muestra al conductor de la motocicleta recibiendo ayuda a pocos metros de los vehículos en llamas, tras una colisión cerca de La Valencia.
Un choque entre un camión y una motocicleta termina en un incendio la mañana de este jueves en San Francisco de Heredia, sobre la ruta 3, en las cercanías de La Valencia.
En la grabación del incidente se observa la motocicleta debajo del camión, mientras el fuego alcanza ambos vehículos. A pocos metros, varias personas auxilian al motociclista y otras permanecen a distancia de las llamas.
Según la descripción del video suministrada a este medio, tras el impacto se presenta una fuga de combustible que habría dado origen al incendio. Esta circunstancia está pendiente de confirmación oficial.
El reporte de Bomberos registra la emergencia a las 7:33 a. m., entre 300 y 400 metros antes de llegar a La Valencia, en la vía que comunica Heredia con Uruca.
Dos unidades de Bomberos se desplazan al lugar para atender el fuego.
Aunque las imágenes muestran al motociclista recibiendo ayuda, al momento de esta publicación no se cuenta con información oficial sobre su condición de salud ni sobre otras personas afectadas.
Las causas de la colisión tampoco están confirmadas.