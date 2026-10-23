Cae narco en San Sebastián con altar a la Santa Muerte, dinero, armas y droga

Un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD) en Cañada del Sur, San Sebastián, San José, terminó con la detención de un hombre de 52 años y el decomiso de drogas, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

El sospechoso, de apellido Mena, tenía antecedentes judiciales por infracción a la Ley de Psicotrópicos y figuraba en informes policiales relacionados con tenencia y consumo de drogas.

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Durante el allanamiento, los agentes encontraron un altar con dos imágenes de la Santa Muerte, figura que, según las autoridades, algunos narcotraficantes utilizan como símbolo de protección y para pedir éxito en sus actividades ilícitas.

En 3 puntos Un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD) en Cañada del Sur, San Sebastián, San José, terminó con la detención de un hombre de 52 años y el decomiso de drogas, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. El sospechoso, de apellido Mena, tenía antecedentes judiciales por infracción a la Ley de Psicotrópicos y figuraba en informes policiales relacionados con tenencia y consumo de drogas. Meta descripción: La PCD detuvo a un hombre en San Sebastián y decomisó crack, armas y dinero.

La intervención permitió el decomiso de varios elementos que ahora forman parte de la investigación policial:

* Utensilios para preparar y dosificar drogas.

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Tras su detención, a Mena le impusieron cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Otro operativo dejó dos detenidos en Esparza

En una acción distinta contra el narcomenudeo, la PCD allanó un inmueble en el distrito de Espíritu Santo, en Esparza, Puntarenas.

En ese sitio fueron detenidos una mujer de apellido Green y un hombre apellidado Jiménez. Según la información policial, ambos cuentan con antecedentes: Green por violencia psicológica, agresión patrimonial y tenencia de drogas, mientras que Jiménez registra expedientes por robo, infracción a la Ley de Licores y tenencia de drogas.

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Los agentes decomisaron en ese operativo 49 gramos y seis dosis de marihuana, seis trozos y siete dosis de crack, además de cuatro gramos y tres envoltorios de cocaína.

La diligencia contó con el apoyo de la Policía Municipal de Esparza.

Las personas detenidas fueron remitidas al Ministerio Público para el trámite correspondiente por una causa relacionada con la presunta venta de drogas. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, ese delito contempla penas de ocho a 15 años de prisión.

Meta descripción: La PCD detuvo a un hombre en San Sebastián y decomisó crack, armas y dinero. Otro operativo antidrogas dejó dos arrestos en Esparza, Puntarenas.