Cae administradora de bar en Sámara por explotación sexual: Ubicaron a siete mujeres víctimas

Una mujer de apellidos Cabrera Durán, de nacionalidad dominicana y naturalizada costarricense, fue detenida la noche de este jueves como sospechosa del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, durante un operativo realizado en un bar restaurante de Sámara, Guanacaste.

La captura fue ejecutada por la Policía Profesional de Migración mediante un allanamiento en el establecimiento comercial La Jefa, donde los oficiales detectaron a siete mujeres que presuntamente eran víctimas de explotación. Las mujeres son originarias de Nicaragua y República Dominicana.

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Según informó la autoridad migratoria este viernes 16 de octubre, la sospechosa se desempeñaba como administradora del negocio y, en apariencia, habría utilizado esa posición para captar mujeres extranjeras que buscaban mejores oportunidades laborales.

Siete mujeres figuran como presuntas víctimas

En 3 puntos Una mujer de apellidos Cabrera Durán, de nacionalidad dominicana y naturalizada costarricense, fue detenida la noche de este jueves como sospechosa del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La captura fue ejecutada por la Policía Profesional de Migración mediante un allanamiento en el establecimiento comercial La Jefa, donde los oficiales detectaron a siete mujeres que presuntamente eran víctimas de explotación. Las autoridades recuerdan que la información ciudadana puede contribuir a identificar posibles víctimas y facilitar la intervención oportuna en casos de explotación.

De acuerdo con la información suministrada por Migración, algunas de las mujeres dominicanas presuntamente eran contactadas mediante amigos y familiares en su país de origen.

La institución indicó que la sospechosa viajaba frecuentemente a República Dominicana, circunstancia que habría facilitado el acercamiento con posibles víctimas.

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Las autoridades sostienen que las mujeres se encontraban en condiciones que presuntamente incumplían las garantías laborales mínimas y que eran sometidas a realizar labores o servicios sexuales a cambio de dinero.

Sospechosa habría recibido pagos por SINPE

Como parte de las diligencias, Migración señaló que la mujer presuntamente obtenía ganancias mediante pagos realizados por SINPE Móvil a su número telefónico.

Según la investigación preliminar, estos movimientos económicos formarían parte de los indicios que las autoridades analizan en relación con la supuesta explotación sexual y prostitución forzada.

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La mujer fue detenida y quedó vinculada a la investigación por trata de personas con fines de explotación sexual. Las circunstancias del caso deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales, que determinarán las eventuales responsabilidades penales.

Migración pide denunciar posibles casos de trata

La Policía Profesional de Migración reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación que pueda estar relacionada con la trata de personas.

Las denuncias pueden presentarse de manera confidencial mediante el sistema de emergencias 9-1-1 o a través del número policial 2106-4005.

Las autoridades recuerdan que la información ciudadana puede contribuir a identificar posibles víctimas y facilitar la intervención oportuna en casos de explotación.