Brote de Salmonella en trabajadores de reconocido hospital privado: Salud confirma hospitalizados, casos confirmados y casos sospechosos
El Ministerio de Salud investiga el origen de la posible intoxicación alimentaria en el centro médico de Escazú. Dos personas están hospitalizadas y los análisis confirmaron la presencia de la bacteria en dos casos.
El Ministerio de Salud mantiene activa una investigación epidemiológica por un brote de Salmonella spp. que afecta a trabajadores del hospital CIMA, ubicado en Escazú, San José.
Según el reporte oficial, las autoridades contabilizan 66 casos sospechosos, dos confirmados por laboratorio y dos personas hospitalizadas. Hasta el momento, no se han registrado fallecimientos relacionados con el evento.
La alerta ingresó el pasado 16 de octubre, fecha en la que Salud activó los protocolos establecidos para investigar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua.
Entre las manifestaciones identificadas en las personas afectadas figuran diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sensación febril y malestar general.
Los análisis de laboratorio detectaron la presencia de Salmonella spp. en los casos investigados. Sin embargo, la investigación continúa para determinar el origen de la exposición y establecer si existe una fuente común de contagio.
El Ministerio de Salud indicó que, por ahora, el evento se investiga preliminarmente como una posible enfermedad transmitida por alimentos.
Salud busca determinar el origen del brote
El director general de Salud, Christian Valverde, explicó que los equipos técnicos mantienen el análisis de los datos epidemiológicos y los resultados de laboratorio para identificar el factor que habría provocado los casos.
“Estas acciones son fundamentales para avanzar en la investigación y esclarecer el origen del brote”, señaló Valverde.
Las autoridades no han confirmado cuál alimento o fuente de exposición estaría relacionado con los casos, ni han establecido todavía un mecanismo definitivo de transmisión.
El Ministerio de Salud continuará dando seguimiento a la situación y comunicará nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.