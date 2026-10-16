¡Bombazo! La Sele se medirá a Ecuador y Argentina en Noviembre

La Selección Mayor Masculina de Costa Rica ya tiene definidos sus rivales para la Fecha FIFA de noviembre. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó que la Tricolor enfrentará a Ecuador y Argentina en dos compromisos internacionales que pondrán a prueba al combinado nacional.

El primer encuentro será el 13 de noviembre ante Ecuador, en Quito, mientras que el segundo compromiso está programado para el 17 de noviembre frente a Argentina, en Córdoba.

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La Sele tendrá dos desafíos exigentes fuera de casa, ante selecciones que destacaron en la eliminatoria sudamericana y que representan una importante medida para evaluar el rendimiento del equipo costarricense.

En 3 puntos La Selección Mayor Masculina de Costa Rica ya tiene definidos sus rivales para la Fecha FIFA de noviembre. El primer encuentro será el 13 de noviembre ante Ecuador, en Quito, mientras que el segundo compromiso está programado para el 17 de noviembre frente a Argentina, en Córdoba. Con Ecuador y Argentina en el calendario, noviembre tendrá dos compromisos de especial interés para el fútbol costarricense.

El combinado ecuatoriano será el primer rival de Costa Rica. Según los antecedentes divulgados por la FCRF, Ecuador ocupa el puesto 24 del ranking FIFA y el quinto lugar entre las selecciones de la Conmebol.

El enfrentamiento marcará el duelo número 13 entre ambas selecciones y la quinta visita de Costa Rica a territorio ecuatoriano para medirse a este rival.

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Cuatro días después, el conjunto costarricense se trasladará a Argentina para enfrentar a una selección que ocupa el segundo puesto del ranking FIFA, de acuerdo con la información publicada por la Federación.

El compromiso se disputará el 17 de noviembre en Córdoba y será la tercera ocasión en que Costa Rica juegue en suelo argentino. Ambos equipos registran siete enfrentamientos previos.

Medirse ante la selección argentina, actual subcampeona del mundo, representa otro reto internacional para la Tricolor, que tendrá la oportunidad de competir ante una de las potencias del fútbol mundial.

La FCRF informó que próximamente comunicará las sedes específicas y los horarios oficiales de ambos encuentros.

Con Ecuador y Argentina en el calendario, noviembre tendrá dos compromisos de especial interés para el fútbol costarricense. Ahora queda por conocer cómo llegará la Sele a esta ventana internacional y cuáles serán los jugadores convocados para afrontar ambos desafíos.