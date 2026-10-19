¡Bomba en Saprissa! La Pitón asegura que Walter Centeno volverá al banquillo morado y revela lo que le dijeron

El nombre de Walter Centeno vuelve a colocarse en el radar del Deportivo Saprissa. Esta vez, la noticia surgió a partir de una declaración del periodista Antony Porras, conocido como La Pitón, quien aseguró que el regreso del entrenador al banquillo morado es cuestión de tiempo.

Porras, periodista de Radio Columbia que recientemente incursionó en las plataformas digitales con su canal de YouTube Anthony Porras CR, sorprendió con una afirmación que despertó el interés de los aficionados tibaseños.

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“Te aseguro por completo que Walter Centeno regresará al Deportivo Saprissa”, afirmó el comunicador en su espacio digital.

La declaración no sería una simple interpretación del periodista. Según explicó, un alto jerarca de la institución morada le habría revelado que Centeno volverá a dirigir al equipo en algún momento.

En 3 puntos El nombre de Walter Centeno vuelve a colocarse en el radar del Deportivo Saprissa. Porras, periodista de Radio Columbia que recientemente incursionó en las plataformas digitales con su canal de YouTube Anthony Porras CR, sorprendió con una afirmación que despertó el interés de los aficionados tibaseños. Por ahora, la revelación de La Pitón deja una versión que promete generar conversación entre los morados.

Eso sí, la afirmación de Porras no significa que exista un nombramiento oficial ni que Saprissa haya anunciado negociaciones para concretar ese eventual regreso.

¿Qué hay detrás del posible regreso de Walter Centeno?

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La versión divulgada por La Pitón también abre una discusión sobre lo que significaría una segunda etapa de Centeno en el banquillo del Monstruo.

El exvolante es una figura identificada con la historia de Saprissa y ya tuvo la oportunidad de dirigir al equipo, etapa en la que consiguió conquistar un campeonato nacional.

Sin embargo, su primera experiencia también dejó interrogantes sobre su recorrido como entrenador y la necesidad de acumular más experiencia para afrontar las exigencias de un club acostumbrado a competir por títulos.

Precisamente, la versión que Porras atribuye al jerarca morado apunta a que Centeno podría regresar con una perspectiva distinta, después de haber acumulado más recorrido en los banquillos.

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La posibilidad plantea una pregunta entre los seguidores morados: ¿sería diferente una segunda oportunidad para el entrenador?

La Pitón pone el nombre del Rey sobre la mesa

La declaración de Porras llega en un momento en el que cualquier movimiento relacionado con el banquillo morado genera atención entre los aficionados.

Centeno, conocido como el Rey, dejó una huella en Saprissa durante su etapa como futbolista y posteriormente asumió el desafío de dirigir al club. Por eso, su nombre conserva un peso particular cuando se habla de posibles regresos a Tibás.

No obstante, hay una diferencia importante entre la afirmación del periodista y una decisión institucional: hasta que el club lo comunique oficialmente, no se puede dar por confirmado el retorno del técnico.

Por ahora, la revelación de La Pitón deja una versión que promete generar conversación entre los morados. La gran incógnita es cuándo podría darse ese regreso y bajo qué condiciones volvería Centeno a una institución en la que ya conoce la presión de luchar por el campeonato.