¡Bomba en el fútbol tico! José Maroto da el salto a España y apuesta por el Celta de Vigo

Lo que comenzó como una noticia procedente de la prensa española se convirtió en una realidad: José Enrique Maroto, empresario costarricense y propietario del Sporting FC, dio un paso importante en el fútbol internacional al incorporarse al Consejo de Administración del Celta de Vigo .

La noticia fue confirmada por el propio club gallego el martes 20 de octubre de 2026, después de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que aprobó la renovación de su órgano de administración.

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Uno de los puntos más relevantes de esta operación es la ampliación de capital aprobada por el Celta de Vigo, inicialmente por 10 millones de euros, destinada a respaldar el desarrollo de su proyecto deportivo y de infraestructura conocido como Celta 360.

Según informó el diario gallego La Voz de Galicia, Maroto está dispuesto a participar en esa operación y aportar el dinero que falte para completar los 10 millones de euros, dependiendo de cuánto suscriban los accionistas actuales. El proceso contempla una fase de derecho preferente que finalizará el 4 de diciembre.

En 3 puntos Lo que comenzó como una noticia procedente de la prensa española se convirtió en una realidad: José Enrique Maroto, empresario costarricense y propietario del Sporting FC. La noticia fue confirmada por el propio club gallego el martes 20 de octubre de 2026, después de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que aprobó la renovación de su órgano de administración. Por ahora, hay dos hechos confirmados : José Maroto ya forma parte del Concejo de Administración del Celta de Vigo y manifestó su disposición a participar en la ampliación de capital.

Por lo tanto, no se trata únicamente de una posibilidad de inversión que circula en redes sociales: su incorporación al Consejo de Administración ya fue oficializada. Su participación económica, sin embargo, debe distinguirse de una compra total del club, pues no se ha anunciado que vaya a convertirse en su propietario mayoritario.

El empresario costarricense dejó claro que su intención es involucrarse activamente en el proyecto y no limitarse a una inversión pasiva.

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Tras la junta de accionistas, explicó que la familia Maroto encontró similitudes entre sus proyectos futbolísticos en Costa Rica y la visión de desarrollo del Celta.

También manifestó su interés en aportar experiencia empresarial y deportiva, además de mantenerse presente en Vigo para participar en el crecimiento de la institución.

¿Qué tiene que ver Sporting FC en esta operación?

La familia Maroto está vinculada al Sporting FC, equipo de la Primera División costarricense fundado en 2016. José asumió un papel dirigencial central en el proyecto después de que su hermano Osael Maroto pasara a ocupar la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol en 2023.

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La presidenta del Celta, Marián Mouriño, destacó que la familia costarricense tiene experiencia en el fútbol y que ambas partes comparten intereses en formación, desarrollo de futbolistas y crecimiento empresarial. También mencionó la posibilidad de aprender mutuamente y establecer sinergias entre sus proyectos.

La relación podría abrir oportunidades de colaboración en áreas como formación deportiva, gestión de clubes y desarrollo de talento. No obstante, hasta el momento no se han anunciado acuerdos concretos de intercambio de jugadores entre Sporting FC y Celta de Vigo.

Celta 360: el proyecto detrás de la inversión

El movimiento económico está relacionado con Celta 360, una iniciativa del club español que busca ampliar sus instalaciones y fortalecer su estructura deportiva y formativa.

Para la temporada 2026-2027 , la junta también aprobó un presupuesto de 107 millones de capital forma parte de la estrategia para financiar el crecimiento de la institución.

La llegada de Maroto representa así una conexión empresarial entre el fútbol costarricense y una entidad que compite en la máxima categoría española.

Qué significa para el fútbol costarricense?

La incorporación de un dirigente ligado a Sporting FC a la estructura de un club español coloca a Costa Rica en una conversación internacional sobre inversión y desarrollo futbolístico.

El gran interrogante ahora es cómo se traducirá esa relación en beneficios concretos para el proyecto costarricense y si la experiencia del Celta puede contribuir al crecimiento del Sporting FC.

Por ahora, hay dos hechos confirmados : José Maroto ya forma parte del Concejo de Administración del Celta de Vigo y manifestó su disposición a participar en la ampliación de capital. El alcance definitivo de su inversión y las posibles alianzas deportivas entre ambas instituciones serán los próximos aspectos por seguir.