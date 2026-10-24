Barcelona y Real Madrid se juegan mucho más que tres puntos en el clásico español

El planeta fútbol se prepara para vivir uno de los partidos más esperados de la temporada. El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, en un duelo correspondiente a la décima jornada de LaLiga 2026-2027 que puede marcar un antes y un después en la lucha por el liderato.

El conjunto catalán afronta el compromiso desde la cima de la clasificación, con 27 puntos en nueve partidos, producto de una campaña perfecta en el campeonato doméstico. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán aprovechar su condición de locales para ampliar la distancia sobre su eterno rival.

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En la otra acera aparece el Real Madrid, ubicado en el tercer puesto con 21 unidades. El equipo blanco está obligado a dar un golpe de autoridad en territorio catalán si pretende acercarse al liderato y evitar que su máximo adversario tome mayor ventaja.

En 3 puntos El planeta fútbol se prepara para vivir uno de los partidos más esperados de la temporada. El conjunto catalán afronta el compromiso desde la cima de la clasificación, con 27 puntos en nueve partidos, producto de una campaña perfecta en el campeonato doméstico. En territorio costarricense, los aficionados deberán consultar la programación oficial de los servicios deportivos disponibles, como Sky Sports o ViX, según los derechos de transmisión vigentes, el país y el paquete contratado.

La diferencia actual es de seis puntos, por lo que un triunfo azulgrana podría elevarla a nueve, mientras que una victoria madridista reduciría el margen a solamente tres unidades. El escenario convierte este enfrentamiento en mucho más que un partido de orgullo: también representa una oportunidad estratégica en la carrera por el título.

Uno de los grandes atractivos estará en el duelo de figuras. El brasileño Raphinha aparece como una de las principales armas ofensivas del Barcelona, mientras que el francés Kylian Mbappé representa una de las mayores amenazas para la defensa azulgrana. También estará bajo la lupa el talento de Lamine Yamal, una de las figuras jóvenes más destacadas del conjunto catalán.

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El Barcelona buscará imponer su estilo de juego, aprovechar el respaldo de su afición y demostrar por qué ocupa la primera posición de la tabla. Sin embargo, el clásico suele ser un partido diferente, donde la presión, la intensidad y los detalles pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos.

El Real Madrid, por su parte, intentará convertir la presión en motivación y dar un golpe sobre la mesa en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Los blancos saben que una victoria en Barcelona no solamente les permitiría sumar tres puntos, sino también enviar un mensaje directo a su principal rival por el título.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL CLÁSICO EN COSTA RICA?

El encuentro entre Barcelona y Real Madrid está programado para este domingo 25 de octubre, a las 2:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Spotify Camp Nou de Barcelona, España.

En territorio costarricense, los aficionados deberán consultar la programación oficial de los servicios deportivos disponibles, como Sky Sports o ViX, según los derechos de transmisión vigentes, el país y el paquete contratado. Se recomienda verificar la señal antes del inicio del compromiso para confirmar cuál transmitirá el partido.