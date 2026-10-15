Avanza proyecto de Laura Fernández para combatir asociaciones criminales

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó el expediente 25.615, denominado Ley para combatir las asociaciones criminales, una iniciativa que forma parte del paquete de proyectos de seguridad impulsado por la presidenta Laura Fernández y la fracción oficialista.

La propuesta busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar a las bandas criminales y establecer una respuesta penal más robusta contra quienes integran estas estructuras delictivas.

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Tras recibir el dictamen de la comisión, el proyecto avanzará en su trámite legislativo hacia la discusión en el Plenario, donde los diputados deberán continuar con el análisis de la iniciativa.

El diputado oficialista Gonzalo Ramírez destacó el avance y aseguró que la propuesta pretende responder a la preocupación de las familias costarricenses ante los problemas de inseguridad.

En 3 puntos La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó el expediente 25.615, denominado Ley para combatir las asociaciones criminales. La propuesta busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar a las bandas criminales y establecer una respuesta penal más robusta contra quienes integran estas estructuras delictivas. Con el dictamen del expediente 25.615, la propuesta supera una etapa de su recorrido legislativo, aunque todavía deberá continuar el procedimiento correspondiente antes de convertirse, eventualmente, en ley de la República.

“La gente quiere salir a trabajar y regresar tranquila a su casa. Quiere que sus hijos puedan ir a estudiar sin miedo. Por eso estamos impulsando este paquete de proyectos de seguridad: para defender a las familias y enfrentar a las bandas criminales”, expresó Ramírez.

Oficialismo busca avanzar con el paquete de seguridad

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El legislador señaló que el dictamen representa un primer paso y aseguró que la fracción oficialista buscará impulsar la iniciativa durante su discusión en el Plenario Legislativo.

“Estamos dando un primer paso, pero no vamos a conformarnos con un dictamen. Vamos a impulsar este proyecto en el Plenario y seguir trabajando por las demás iniciativas de seguridad de la presidente Laura Fernández. El país necesita decisiones y resultados”, manifestó.

El expediente forma parte de una agenda legislativa con la que el Gobierno y sus diputados pretenden reforzar las herramientas disponibles para combatir la criminalidad organizada.

La iniciativa plantea fortalecer la respuesta penal contra las personas que forman parte de asociaciones criminales. Sin embargo, los alcances específicos de las eventuales reformas dependerán del contenido del proyecto y de las decisiones que adopte la Asamblea Legislativa durante su trámite.

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Diputado pide acuerdos entre las fracciones

Ramírez también hizo un llamado a las demás bancadas legislativas para avanzar en la discusión del paquete de seguridad y construir los acuerdos necesarios para que las propuestas puedan ser aprobadas.

El diputado insistió en que la seguridad debe mantenerse entre las prioridades de la Asamblea Legislativa y afirmó que el oficialismo continuará promoviendo las iniciativas incluidas en su agenda.

“La seguridad de los costarricenses tiene que ser una prioridad. Las familias que sufren la violencia necesitan que actuemos. Desde nuestra fracción vamos a seguir dando la cara y tomando decisiones”, concluyó.

Con el dictamen del expediente 25.615, la propuesta supera una etapa de su recorrido legislativo, aunque todavía deberá continuar el procedimiento correspondiente antes de convertirse, eventualmente, en ley de la República.