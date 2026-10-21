¡Atención, estudiantes! TEC aplaza resultados de admisión para el 2027 por incertidumbre presupuestaria

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) anunció el aplazamiento, hasta nuevo aviso, de los resultados de admisión para el ingreso de nuevos estudiantes en 2027, debido a la incertidumbre sobre los recursos presupuestarios que tendrá la institución el próximo año.

La medida incluye los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), la revalidación, la exención del puntaje de admisión y el Convenio de Articulación.

Publicidad

Según comunicó la universidad, la decisión está relacionada con los recortes presupuestarios para las universidades públicas que analiza la Asamblea Legislativa durante noviembre.

En 3 puntos El Tecnológico de Costa Rica (TEC) anunció el aplazamiento, hasta nuevo aviso, de los resultados de admisión para el ingreso de nuevos estudiantes en 2027. La medida incluye los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), la revalidación, la exención del puntaje de admisión y el Convenio de Articulación. El aplazamiento se produce mientras se discuten los recursos que recibirán las universidades estatales, un factor que el TEC considera necesario para organizar su funcionamiento y la admisión de nuevos estudiantes durante 2027.

El TEC explicó que necesita contar con información presupuestaria oficial para planificar responsablemente el año 2027 y tomar decisiones sobre el ingreso de nuevos estudiantes.

Más de 16.000 estudiantes realizaron la prueba

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Durante agosto y setiembre, el TEC aplicó la Prueba de Aptitud Académica a 16.227 estudiantes en 156 centros educativos distribuidos en todo el territorio nacional.

La institución tenía como objetivo recibir aproximadamente a 2.400 nuevos estudiantes para el curso lectivo 2027.

Sin embargo, la universidad no precisó una nueva fecha para publicar los resultados, por lo que las personas aspirantes deberán mantenerse atentas a los canales oficiales de información.

Por el momento, el TEC no ha establecido una fecha para divulgar las calificaciones y los resultados de los diferentes procesos de admisión.

Publicidad

La institución indicó que comunicará las novedades una vez que disponga de la información presupuestaria necesaria para definir las decisiones correspondientes.

El aplazamiento se produce mientras se discuten los recursos que recibirán las universidades estatales, un factor que el TEC considera necesario para organizar su funcionamiento y la admisión de nuevos estudiantes durante 2027.