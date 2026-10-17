ASOSEJUD lanza fuerte denuncia contra juez y pide que se inhibe por existir vínculos económicos

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) denuncia que el juez que ordenó suspender durante un año a los integrantes de su Junta Directiva mantiene intereses económicos dentro de la misma organización. Por esa razón, lo señala como “juez y parte” y anuncia que apelará la resolución.

La decisión fue notificada el viernes 16 de octubre, según indica la asociación en su comunicado. Los directivos afectados solicitarán a un tribunal superior que revise los cuestionamientos de su defensa y revoque las medidas impuestas.

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El principal señalamiento de ASOSEJUD apunta a la imparcialidad del juzgador. La organización sostiene que su vinculación económica con la asociación compromete las condiciones en las que debía conocer y resolver el proceso.

En 3 puntos La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) denuncia que el juez que ordenó suspender durante un año a los integrantes de su Junta Directiva mantiene intereses económicos dentro de la misma organización. La decisión fue notificada el viernes 16 de octubre, según indica la asociación en su comunicado. Todo este caso tiene relación con una inversión que la Asociación hizo con el empresario Don Stockwell para la realización de un concierto.

“Rechazamos que una decisión de esta trascendencia sea adoptada por quien tiene intereses económicos vinculados con la asociación afectada”, manifiesta ASOSEJUD.

De acuerdo con el comunicado, la representación legal solicitó la inhibición del juez. La asociación anuncia que este punto será parte central de la apelación.

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La organización también cuestiona que el juzgado dictara las medidas cautelares sin conceder una audiencia solicitada por su defensa para presentar y discutir pruebas de descargo.

Además, asegura que, cuando se emitió la resolución, no se había incorporado al expediente la totalidad de sus pruebas. A criterio de ASOSEJUD, esto impidió que se valoraran integralmente su posición y los elementos que la respaldan.

Estos señalamientos corresponden a la posición de la asociación y serán planteados ante la instancia superior.

ASOSEJUD sostiene que ejercerá su defensa mediante los mecanismos legales correspondientes y que mantendrá informadas a las personas asociadas sobre las acciones que emprenda y los avances del proceso.

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Asimismo, este viernes la Asociación le comunicó a sus miembros que para principios de noviembre recibirán sus excedentes sin problema alguno debido a que la situación que afrontan no compromete la liquidez de ASOSEJUD.

Todo este caso tiene relación con una inversión que la Asociación hizo con el empresario Don Stockwell para la realización de un concierto.