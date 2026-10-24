Así fue la violenta balacera en caserío de Cartago: venganza por denuncia sería el móvil

Una presunta venganza por una denuncia sería el móvil de la violenta balacera contra una vivienda en Blanquillo, San Rafael de Oreamuno, donde una adulta mayor y una niña se encontraban durante el ataque de esta madrugada.

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En 3 puntos Una presunta venganza por una denuncia sería el móvil de la violenta balacera contra una vivienda en Blanquillo, San Rafael de Oreamuno, donde una adulta mayor y una niña se encontraban durante el ataque de esta madrugada. AM Prensa cuenta con un video de la balacera, que despertó a los vecinos cerca de las 4 a. m. Según los testimonios de residentes, más de 40 detonaciones se escucharon en el sector de la segunda entrada a esta barriada cartaginesa. Oficiales de la Fuerza Pública también acudieron durante la madrugada para atender el primer reporte.

AM Prensa cuenta con un video de la balacera, que despertó a los vecinos cerca de las 4 a. m. Según los testimonios de residentes, más de 40 detonaciones se escucharon en el sector de la segunda entrada a esta barriada cartaginesa.

La información preliminar recibida por este medio apunta a que el ataque podría estar vinculado con el secuestro de un menor de edad, familiar de la adulta mayor, quien anteriormente vivió en esa casa.

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De acuerdo con esa versión, el adolescente fue secuestrado meses atrás por una supuesta deuda. Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría realizado dos allanamientos en San Rafael de Oreamuno y detenido a una persona en relación con ese caso.

La sospecha es que los disparos contra la vivienda serían una represalia por la denuncia. Sin embargo, esa posible motivación y su vínculo con el caso de secuestro todavía requieren confirmación oficial.

La situación genera una nueva alerta esta noche, luego de que se reportara que personas regresaron a la misma casa para volver a disparar.

Las autoridades ya están informadas de lo que sucede y durante la noche se registra un fuerte despliegue policial en la zona.

Oficiales de la Fuerza Pública también acudieron durante la madrugada para atender el primer reporte. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni se cuenta con información confirmada sobre detenciones relacionadas con los ataques.