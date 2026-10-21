Asesinos sorprenden a hombre frente a su casa, le disparan en la cabeza y el pecho y dejan dos heridos

Un violento ataque armado dejó un hombre asesinado y otras dos personas heridas la noche de este martes 20 de octubre en el sector de barrio Palmira, en Siquirres de Limón.

La víctima mortal fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Mondragón, de 38 años, quien recibió múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:12 p. m., cuando Mondragón se disponía a ingresar a su vivienda acompañado por una mujer de apellido Molina, de 32 años.

En ese momento, aparentemente fueron sorprendidos por dos sujetos armados que, sin mediar palabra, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra ambos.

En 3 puntos Un violento ataque armado dejó un hombre asesinado y otras dos personas heridas la noche de este martes 20 de octubre en el sector de barrio Palmira, en Siquirres de Limón. La víctima mortal fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Mondragón, de 38 años, quien recibió múltiples impactos de bala en la cabeza y el tórax. El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, que busca identificar y localizar a los responsables de este nuevo hecho de violencia ocurrido en el Caribe costarricense.

El ataque fue mortal para Mondragón, quien quedó sin vida en el sitio producto de las graves heridas provocadas por los proyectiles.

La mujer que lo acompañaba también fue alcanzada por las balas y sufrió heridas que obligaron a su traslado al Hospital Calderón Guardia, en San José, donde recibió atención médica.

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Sin embargo, la balacera dejó una tercera víctima.

Se trata de un hombre de apellido Calderón, de 30 años, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque y también resultó herido por los disparos.

Este último fue trasladado al Hospital de Guápiles, donde permanece bajo atención médica.

Atacantes escaparon tras cometer el crimen

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Según la información suministrada por el OIJ, los dos sospechosos huyeron del lugar inmediatamente después de perpetrar el ataque, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

Agentes judiciales se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo de Mondragón, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Durante la inspección del sitio, los investigadores recolectaron múltiples indicios balísticos que serán analizados como parte de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio ni las razones por las cuales los sujetos dispararon contra las víctimas.

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, que busca identificar y localizar a los responsables de este nuevo hecho de violencia ocurrido en el Caribe costarricense.