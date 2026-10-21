Asesinan reo a tablazos durante intento de motín en una cárcel del país

Un privado de libertad de 27 años murió la tarde de este miércoles 21 de octubre tras ser atacado con tablones en la cabeza durante un intento de motín en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, ubicado en El Roble de Puntarenas.

El fallecido, de apellido Guerrero, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de emergencia al hospital Monseñor Sanabria, donde ingresó a la sala de shock. Sin embargo, a las 6:34 p. m. se confirmó su muerte, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.

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Los disturbios involucraron a 132 privados de libertad del ámbito A del centro penitenciario. La Policía Penitenciaria intervino y logró controlar la situación.

En 3 puntos Un privado de libertad de 27 años murió la tarde de este miércoles 21 de octubre tras ser atacado con tablones en la cabeza durante un intento de motín en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio. El fallecido, de apellido Guerrero, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de emergencia al hospital Monseñor Sanabria, donde ingresó a la sala de shock. La investigación busca esclarecer cómo se desarrollaron los disturbios y determinar quiénes tuvieron participación en la agresión que terminó con la muerte de Guerrero.

Investigan quiénes participaron en la agresión

Las autoridades penitenciarias trabajan para identificar a los presuntos responsables del homicidio, así como a otras personas que habrían participado o colaborado en la agresión.

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El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que el Gobierno no permitirá actos de violencia que comprometan la seguridad dentro de las cárceles del país.

“En las cárceles de Costa Rica no mandan los privados de libertad. Aquí manda el Estado. No vamos a tolerar motines, agresiones, ni actos criminales dentro de nuestros centros penitenciarios”, manifestó el jerarca.

Aguilar también indicó que se identificarán a quienes presuntamente promovieron los disturbios para determinar las responsabilidades individuales.

El ministro instruyó valorar el traslado al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) de quienes resulten responsables del homicidio y de otros privados de libertad cuya conducta represente un riesgo grave para la seguridad penitenciaria.

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El caso ocurrió en el mismo centro donde, semanas atrás, las autoridades realizaron una requisa que derivó en la reubicación de tres privados de libertad bajo un régimen de alta contención en San Rafael de Alajuela.

Por ahora, el Ministerio de Justicia no ha informado cuántas personas podrían ser trasladadas ni ha confirmado la identidad de los presuntos autores del ataque.

La investigación busca esclarecer cómo se desarrollaron los disturbios y determinar quiénes tuvieron participación en la agresión que terminó con la muerte de Guerrero.