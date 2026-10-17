Asambleas de Coopenae y CoopeAnde aprueban avanzar hacia la unión de ambas cooperativas

Las asambleas de delegados de Coopenae y CoopeAnde aprobaron este 17 de octubre avanzar hacia la integración de ambas cooperativas. La decisión permite continuar con las gestiones regulatorias necesarias para concretar la unión.

Según informaron las entidades en un comunicado conjunto, el propósito es reunir su experiencia y capacidades para fortalecer la atención a sus asociados, desarrollar nuevos servicios y responder a los cambios del sector financiero.

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Durante esta etapa, ambas cooperativas continuarán operando con normalidad en todo el país. Los asociados mantendrán acceso a los mismos productos, servicios y canales de atención.

En 3 puntos Las asambleas de delegados de Coopenae y CoopeAnde aprobaron este 17 de octubre avanzar hacia la integración de ambas cooperativas. Según informaron las entidades en un comunicado conjunto, el propósito es reunir su experiencia y capacidades para fortalecer la atención a sus asociados, desarrollar nuevos servicios y responder a los cambios del sector financiero. Ambas entidades indicaron que comunicarán los avances mediante sus canales oficiales, mientras mantienen la atención y los compromisos con sus asociados.

Los contratos y compromisos con asociados, inversionistas y colaboradores también se mantienen bajo las condiciones vigentes, indicaron las entidades.

Coopenae y CoopeAnde plantean unir esfuerzos para mejorar su capacidad de innovación y competir en un entorno marcado por los avances tecnológicos y mayores exigencias regulatorias.

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Ambas cuentan con una trayectoria de al menos seis décadas en el cooperativismo de ahorro y crédito. La propuesta busca aprovechar esa experiencia para atender las necesidades futuras de sus asociados.

“Queremos que la experiencia y las fortalezas de ambas cooperativas se traduzcan en mayor valor para nuestros asociados, con una organización más cercana, innovadora y preparada para el futuro”, expresó Adrián Álvarez, gerente general de Coopenae.

Por su parte, Alexandra Marquéz Massino, gerente general de CoopeAnde, señaló que la aprobación permite pasar del diálogo a la acción, después de analizar la posibilidad de unir esfuerzos.

El respaldo de las asambleas es un paso dentro del proceso. Para concretar la integración, todavía deben cumplirse las etapas regulatorias correspondientes.

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El comunicado señala que se gestionarán las autorizaciones ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). También se tramitará el proceso ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

Las cooperativas prevén que estas etapas concluyan antes de finalizar 2026. El plazo dependerá de los procedimientos y las decisiones de las autoridades.

Una vez obtenidas las autorizaciones y concretada la integración, la organización operará bajo la marca Coopenae.

Ambas entidades indicaron que comunicarán los avances mediante sus canales oficiales, mientras mantienen la atención y los compromisos con sus asociados.

Adrián Álvarez, gerente general de Coopenae, y Alexandra Marquéz Massino, gerente general de CoopeAnde, estrechan sus manos en el marco del proceso de integración de ambas cooperativas, cuyo avance fue aprobado por sus asambleas de delegados. Foto: Agencia Novum para Coopenae.