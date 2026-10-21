Asamblea Legislativa de luto por muerte de uno de sus miembros

La Asamblea Legislativa de Costa Rica se vistió de luto este miércoles 21 de octubre de 2026, tras confirmarse el sensible fallecimiento de Luis Obando Marín, un estimado colaborador de la institución.

El Directorio Legislativo, los diputados, las diputadas y todo el personal administrativo expresaron de forma oficial sus más sinceras condolencias y muestras de pesar a la familia, amigos y compañeros de Obando Marín ante esta dolorosa pérdida. La noticia generó múltiples reacciones de afecto y respeto dentro de los pasillos del primer poder de la República, donde se le recordará por su entrega y dedicación.

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En 3 puntos La Asamblea Legislativa de Costa Rica se vistió de luto este miércoles 21 de octubre de 2026, tras confirmarse el sensible fallecimiento de Luis Obando Marín, un estimado colaborador de la institución. El Directorio Legislativo, los diputados, las diputadas y todo el personal administrativo expresaron de forma oficial sus más sinceras condolencias y muestras de pesar a la familia. Las autoridades del Congreso extendieron sus pensamientos y oraciones a los seres queridos de los fallecidos, deseándoles fortaleza en estos momentos de profunda tristeza.

De acuerdo con la comunicación oficial sobre el fallecimiento, Obando laboraba en el departamento de proveduría.

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Este deceso se suma a una serie de pérdidas recientes que han conmovido a la comunidad legislativa durante este mes de octubre de 2026. En las últimas semanas, el Plenario también rindió tributo y guardó duelo por la partida de dos figuras de la política nacional:

• Javier Bolaños Quesada: Reconocido exdiputado de la República que ejerció sus funciones en el período constitucional de 1982-1986.

• Hilda González Ramírez: Destacada exlegisladora que sirvió al país en dos ocasiones, durante los períodos de 1986-1990 y 2006-2010.

Las autoridades del Congreso extendieron sus pensamientos y oraciones a los seres queridos de los fallecidos, deseándoles fortaleza en estos momentos de profunda tristeza.