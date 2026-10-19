Archivado proyecto de armonización eléctrica: Iniciativa del Gobierno no alcanza los votos necesarios

La Asamblea Legislativa rechazó en segundo debate y archivó el proyecto de ley de armonización del mercado eléctrico, luego de que la iniciativa obtuviera 31 votos a favor y 23 en contra, una cantidad insuficiente para alcanzar los 38 votos requeridos para su aprobación.

El resultado dejó sin posibilidad de avanzar la propuesta impulsada por el Gobierno, que buscaba transformar el funcionamiento del mercado eléctrico costarricense y ampliar la participación de empresas privadas en la generación y comercialización de electricidad.

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A favor votaron los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra se pronunciaron los legisladores de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La votación se produjo en medio de versiones sobre supuestas negociaciones entre el oficialismo y ocho diputados liberacionistas para reunir los apoyos necesarios. El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, desmintió esa posibilidad y confirmó que su bancada no respaldaría el proyecto ni dividiría sus votos.

En 3 puntos La Asamblea Legislativa rechazó en segundo debate y archivó el proyecto de ley de armonización del mercado eléctrico, luego de que la iniciativa obtuviera 31 votos a favor y 23 en contra. El resultado dejó sin posibilidad de avanzar la propuesta impulsada por el Gobierno. Con el rechazo en segundo debate, el proyecto quedó archivado y no avanzará.

La semana anterior, el PPSO había reconocido acercamientos con el PLN para discutir la armonización eléctrica. Sin embargo, los liberacionistas suspendieron las mesas de diálogo sobre el mercado eléctrico mientras se mantuvieran los recortes presupuestarios a las universidades públicas.

Desde el oficialismo había circulado un borrador de un supuesto acuerdo que debía formalizarse este lunes antes de las 3 p. m. y que contemplaba votar a favor de la armonización y de tres iniciativas eléctricas propuestas por el PLN.

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En los corrillos legislativos se mencionó a Eder Hernández, Karen Alfaro, Ángela Aguilar, Salvador Padilla, Iztarú Alfaro, Andrea Valverde, Rafael Vargas y Mangell Mc Lean como posibles apoyos. No obstante, la votación terminó sin los 38 respaldos necesarios.

Ramírez señaló que su partido presentó al Gobierno cuatro propuestas de reforma al sistema eléctrico nacional como alternativa a la iniciativa archivada.

La diputada Abril Gordienko, quien votó a favor del proyecto, responsabilizó al Gobierno de Laura Fernández y Rodrigo Chaves de no mantener el diálogo necesario para conseguir los respaldos que permitieran aprobarlo.

El oficialismo también contemplaba presentar una moción para ampliar el plazo de discusión del proyecto, que vencía el próximo 21 de octubre. La gestión requería 29 votos para prosperar.

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¿Qué proponía el proyecto de armonización eléctrica?

La iniciativa planteaba transformar el mercado eléctrico costarricense mediante una mayor participación de empresas privadas, cooperativas y otros actores en la generación y comercialización de electricidad, bajo regulación estatal.

Actualmente, la energía producida por generadores privados solo puede ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) bajo un esquema de cuotas.

El proyecto pretendía modificar ese modelo y flexibilizar las posibilidades de compra y contratación de electricidad entre las empresas distribuidoras y los generadores privados.

Entre sus principales componentes figuraban:

* Creación del Ecosen: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional sería una institución autónoma encargada de coordinar técnicamente el sistema y administrar el mercado eléctrico.

* Planificación energética: las políticas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) orientarían la planificación del sistema.

* Expansión eléctrica: el Ecosen elaboraría el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la Transmisión Nacional.

* Financiamiento: el funcionamiento del nuevo ente se cubriría mediante un canon eléctrico.

* Acceso al sistema: personas físicas y jurídicas podrían acceder al Sistema Eléctrico Nacional si cumplían los requisitos técnicos y legales.

La propuesta también buscaba fortalecer la generación distribuida y permitir que pequeñas plantas generadoras permanecieran dentro del sistema nacional.

Con el rechazo en segundo debate, el proyecto quedó archivado y no avanzará. Cualquier intento de modificar el mercado eléctrico mediante una nueva iniciativa deberá seguir el trámite legislativo correspondiente.