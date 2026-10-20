Amarini Villatoro le manda un mensaje al Olimpia: " No nos sentimos inferiores a nadie "

El Club Sport Cartaginés se prepara para uno de los desafíos más importantes de su temporada internacional. El equipo brumoso recibirá este miércoles 21 de octubre al Olimpia de Honduras, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

En la antesala del compromiso, el entrenador Amarini Villatoro dejó un mensaje de confianza sobre las posibilidades de su equipo y aseguró que los blanquiazules tienen argumentos para competir contra cualquier rival de la región.

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“El plantel nuestro puede ver a los ojos a cualquiera acá en Costa Rica y Centroamérica”, expresó el estratega, quien también aclaró que esa confianza no significa sentirse superior a los demás.

“Con el equipo que tenemos podemos competir contra cualquiera”, manifestó Villatoro, en declaraciones ofrecidas después de la victoria 1-0 frente al Deportivo Saprissa, el domingo anterior.

En 3 puntos El Club Sport Cartaginés se prepara para uno de los desafíos más importantes de su temporada internacional. En la antesala del compromiso, el entrenador Amarini Villatoro dejó un mensaje de confianza sobre las posibilidades de su equipo y aseguró que los blanquiazules tienen argumentos para competir contra cualquier rival de la región. La confianza está plena. Sin embargo, la respuesta definitiva llegará en la cancha.

La prioridad : Sacar un buen resultado en casa

El técnico chapín sabe que enfrentar al Olimpia representa una prueba de alto nivel. Por eso, considera fundamental estudiar las fortalezas del adversario, neutralizar su funcionamiento y aprovechar la localía en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

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Villatoro señaló que Cartaginés debe concentrarse en su propio juego y buscar un resultado favorable que le permita afrontar con mejores condiciones el encuentro de vuelta en Honduras.

El entrenador también reconoció que su equipo necesita mejorar algunos aspectos ofensivos, especialmente la toma de decisiones para aprovechar las oportunidades y cerrar los partidos con mayor tranquilidad.

A pesar del entusiasmo generado por la victoria ante Saprissa, Villatoro pidió mantener los pies sobre la tierra y evitar el exceso de confianza.

“Por el momento vamos por buen camino, pero de momento no hemos ganado nada”, advirtió el entrenador, quien considera importante que el grupo no se deje llevar por los elogios ni por las críticas que aparecen después de cada resultado.

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El mensaje del técnico es mantener la concentración y trasladar el buen momento del campeonato nacional al escenario internacional.

La historia reciente añade un ingrediente especial a esta eliminatoria. Cartaginés y Olimpia se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, y el conjunto hondureño ganó ambos encuentros: 2-1 en Cartago y 3-1 en Tegucigalpa.

Ahora, los brumosos tendrán la oportunidad de buscar una revancha deportiva y dar un paso hacia la final del torneo regional.

El partido de ida se disputará este miércoles en el Fello Meza, donde Cartaginés intentará hacer valer su localía ante uno de los clubes de mayor tradición del fútbol hondureño.

La confianza está plena. Sin embargo, la respuesta definitiva llegará en la cancha, en una serie en la que el equipo de Villatoro buscará demostrar que puede competir de tú a tú con Olimpia y mantener viva la ilusión de alcanzar la final centroamericana.