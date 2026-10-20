Allana municipalidad y casa de hijo de alcalde por soñado caso

La casa de un hijo del alcalde de Santa Cruz, Jorge Alfaro, figura entre los inmuebles allanados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción.

El operativo también alcanza el despacho del alcalde y los departamentos de Construcciones, Informática e Inspecciones de la Municipalidad de Santa Cruz, en Guanacaste.

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En 3 puntos La casa de un hijo del alcalde de Santa Cruz, Jorge Alfaro, figura entre los inmuebles allanados por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción. El operativo también alcanza el despacho del alcalde y los departamentos de Construcciones, Informática e Inspecciones de la Municipalidad de Santa Cruz, en Guanacaste. La información disponible no detalla los hechos específicos que originan la investigación ni precisa la presunta participación de cada persona investigada.

La Fiscalía Anticorrupción dirige las diligencias, que abarcan además las oficinas de una empresa constructora y dos viviendas.

El Ministerio Público confirma que la investigación se sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.

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Una de las viviendas intervenidas se encuentra en el centro de Santa Cruz y corresponde a un hijo del jerarca municipal, de apellido Alfaro, señalado como sospechoso dentro de la causa.

La información disponible no detalla los hechos específicos que originan la investigación ni precisa la presunta participación de cada persona investigada. Tampoco indica si se registran detenciones durante los allanamientos.