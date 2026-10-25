Alajuelense resucita en el cierre , se mete en zona de clasificación y calienta el clásico ante Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense sacó la casta cuando más lo necesitaba y derrotó 1-0 al Municipal de Pérez Zeledón, en un partido intenso que se resolvió prácticamente sobre el final y que puede representar un impulso determinante para las aspiraciones rojinegras en el campeonato nacional.

Cuando el empate parecía convertirse en el desenlace de una noche complicada, apareció Anthony “Pikachu” Hernández para marcar el gol que desató la celebración manuda y le permitió al conjunto rojinegro sumar tres puntos fundamentales.

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La victoria coloca a Alajuelense en zona de clasificación y le devuelve protagonismo en la lucha por los puestos de privilegio del Torneo de Apertura de la Liga Promérica.

En 3 puntos Liga Deportiva Alajuelense sacó la casta cuando más lo necesitaba y derrotó 1-0 al Municipal de Pérez Zeledón. Cuando el empate parecía convertirse en el desenlace de una noche complicada, apareció Anthony “Pikachu” Hernández para marcar el gol que desató la celebración manuda y le permitió al conjunto rojinegro sumar tres puntos fundamentales. El gol de Pikachu Hernández resolvió una noche sufrida.

Matarrita desperdició una oportunidad desde el punto de penal

El encuentro tuvo momentos de tensión y exigió paciencia al cuadro rojinegro. Durante la primera parte, Alajuelense dispuso de una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, pero Matarrita falló un lanzamiento de penal que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

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El error mantuvo con vida a Pérez Zeledón, que luchó por sostener el resultado y complicó a los locales durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, la Liga no dejó de buscar el gol y terminó encontrando la recompensa en los últimos minutos, cuando Anthony “Pikachu” Hernández apareció para inclinar la balanza a favor del conjunto rojinegro.

La Liga llega encendida al clásico nacional

Más allá de los tres puntos, el triunfo llega en un momento clave para Alajuelense, que ahora tiene en el horizonte uno de los compromisos más esperados del fútbol costarricense: la visita al Deportivo Saprissa, el próximo domingo, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás.

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El clásico representa mucho más que un partido por el orgullo. Para los manudos, será una oportunidad de confirmar su recuperación, sumar puntos ante un rival directo y acercarse todavía más a los primeros lugares de la tabla.

Con la clasificación nuevamente al alcance y la confianza renovada por una victoria agónica, la Liga tiene motivos para soñar con una escalada que incluso podría meterla de lleno en la pelea por la cima, dependiendo de los resultados y de la distancia que la separe del liderato.

Ahora la pregunta está en el aire: ¿podrá Alajuelense aprovechar este impulso para dar el golpe en Tibás y complicarle el panorama a Saprissa?

El gol de Pikachu Hernández resolvió una noche sufrida. El clásico podría definir hasta dónde llegan las aspiraciones rojinegras en este Apertura.