Alajuelense enfrenta al Motagua en una semifinal con sabor a revancha y un viejo conocido en contra

Liga Deportiva Alajuelense vuelve a poner a prueba su jerarquía internacional. El conjunto rojinegro visita este jueves 22 de octubre al Motagua de Honduras, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, con un objetivo que despierta la ilusión de su afición: conquistar el tetracampeonato regional.

El compromiso está programado para las 7 p. m., hora de Costa Rica y Honduras, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido también como Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

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La Liga llega a esta instancia después de eliminar al Marathón hondureño con un marcador global de 5-3 en los cuartos de final. Ahora, deberá superar una prueba exigente ante un Motagua que también ha mostrado solidez en el torneo y que quiere aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie.

Alajuelense no disputa una semifinal más. El conjunto manudo busca extender su dominio en la competición y convertirse en tetracampeón consecutivo de Centroamérica, una meta que le daría todavía más peso a su historia internacional.

En 3 puntos Liga Deportiva Alajuelense vuelve a poner a prueba su jerarquía internacional. El compromiso está programado para las 7 p. m., hora de Costa Rica y Honduras, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido también como Chelato Uclés, en Tegucigalpa. La respuesta comenzará a escribirse esta noche en Tegucigalpa, donde el rojinegro vuelve a perseguir la gloria centroaméricana.

Sin embargo, la tarea comienza lejos del estadio Alejandro Morera Soto. Los rojinegros necesitan manejar la presión, controlar los momentos del encuentro y buscar un resultado que les permita afrontar la vuelta con posibilidades claras de sellar el boleto a la final.

El mediocampista Celso Borges ha señalado que el equipo vive esta instancia con ilusión y que alcanzar otra final es una motivación para el grupo. La experiencia acumulada en este tipo de eliminatorias puede convertirse en un factor importante para el conjunto dirigido por Óscar Ramírez.

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Jonathan Moya, el viejo conocido que amenaza a la Liga

Uno de los ingredientes especiales de esta semifinal será la presencia del delantero costarricense Jonathan Moya, quien defendió los colores de Alajuelense y ahora milita en el Motagua.

El atacante conoce el fútbol costarricense y tendrá la oportunidad de medirse ante un equipo con el que compartió vestuario. Su presencia agrega un atractivo particular al duelo, especialmente porque ha demostrado capacidad goleadora con el cuadro hondureño.

Moya viene de marcar un doblete en el fútbol de Honduras y también ha sumado anotaciones en la Copa Centroamericana. Por eso, la defensa rojinegra tendrá que prestar atención a sus movimientos y evitar concederle espacios dentro del área.

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Para el delantero, el enfrentamiento también representa una oportunidad de demostrar su aporte ante un rival que conoce bien.

La Liga tiene una baja para el primer partido

Alajuelense afrontará el compromiso sin el lateral izquierdo Rónald Matarrita, quien debe cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas durante la serie de cuartos de final ante Marathón.

El cuerpo técnico de Óscar Ramírez deberá ajustar esa posición para un partido en el que cada detalle puede marcar diferencias.

Por su parte, Motagua tampoco contará con el defensor Cristopher Meléndez, suspendido para el primer encuentro. El cuadro hondureño, dirigido por Javier López, intentará hacer valer su localía y mantener la fortaleza defensiva que ha exhibido en la competición.

El partido de ida será apenas el primer capítulo de una eliminatoria que se resolverá el jueves 29 de octubre, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

La Liga buscará regresar de Honduras con un marcador favorable, mientras que Motagua intentará dejarle la presión al tricampeón en territorio costarricense.

La pregunta está sobre la mesa: ¿tendrá Alajuelense la capacidad de dar otro paso hacia una conquista histórica o encontrará en Motagua al rival que finalmente frene su dominio regional?

La respuesta comenzará a escribirse esta noche en Tegucigalpa, donde el rojinegro vuelve a perseguir la gloria centroaméricana.