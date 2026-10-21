Abren procedimiento administrativo contra policía detenido por intentar ingresar celulares a La Reforma

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) abrió un procedimiento administrativo contra el policía de apellidos Guzmán Charpantier, detenido cuando presuntamente intentaba ingresar teléfonos celulares, cargadores y otros dispositivos electrónicos al área de Máxima Seguridad del centro penitenciario La Reforma.

La presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó la investigación este miércoles 21 de octubre, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial. La mandataria explicó que el procedimiento busca esclarecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades del funcionario.

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“Hay una investigación que debe revisar todo lo que ocurrió ahí y sentar las responsabilidades, si es el caso, el despido del funcionario más el caso penal”, manifestó Fernández.

La jerarca recordó que existe una prohibición para introducir teléfonos celulares en los centros penitenciarios y advirtió que su incumplimiento por parte de funcionarios policiales tendrá consecuencias legales.

En 3 puntos El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) abrió un procedimiento administrativo contra el policía de apellidos Guzmán Charpantier, detenido cuando presuntamente intentaba ingresar teléfonos celulares. La presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó la investigación este miércoles 21 de octubre, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial. La investigación administrativa y el proceso penal deberán determinar las responsabilidades que correspondan en el caso del policía detenido.

Caso también está en manos del Ministerio Público

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, confirmó que el caso fue remitido al Ministerio Público y que el procedimiento administrativo continúa en trámite.

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El jerarca señaló que el funcionario no puede ser despedido sin que se siga el proceso administrativo correspondiente, mediante el cual deberán establecerse los hechos y las posibles sanciones.

Según la información suministrada, Guzmán Charpantier pertenece a la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del MSP y participaba en labores de vigilancia relacionadas con los privados de libertad Alejandro Arias Monge, conocido como alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, quienes permanecen recluidos en el área de Máxima Seguridad.

Fernández también indicó que la alerta sobre el supuesto intento de ingreso de los dispositivos fue presentada por un policía penitenciario.

Gobierno rechaza vínculo con la escolta de Rodrigo Chaves

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El caso también generó cuestionamientos sobre el padre del funcionario detenido, Eduardo Guzmán López, conocido como Inca, quien actualmente labora en la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia.

Durante la conferencia, Fernández negó que Guzmán López hubiera formado parte de la escolta presidencial del expresidente Rodrigo Chaves.

“El papá de ese funcionario nunca formó parte de la escolta presidencial, en su momento de don Rodrigo Chaves. Eso quiero desmentirlo de inmediato porque es falso”, afirmó.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, también rechazó las versiones sobre una supuesta cercanía del funcionario con Chaves y aseguró que no integraba su círculo cercano ni su equipo de seguridad personal.

No obstante, el material suministrado señala que Guzmán López fue visto en actividades públicas en las que participó el exmandatario, incluida una marcha realizada en marzo de 2025 contra el fiscal general, Carlo Díaz.

La investigación administrativa y el proceso penal deberán determinar las responsabilidades que correspondan en el caso del policía detenido.