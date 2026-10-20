A balazos, a plena luz del día y en vía pública: Así acabaron con la vida de un joven en Hatillo
La víctima presentaba heridas de bala en el cuello. Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el sitio, mientras el OIJ investiga lo ocurrido.
Un hombre perdió la vida este lunes luego de ser atacado a balazos en Hatillo, en San José. La emergencia fue reportada aproximadamente a la 1:14 p. m., cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre una persona herida por arma de fuego.
La Cruz Roja Costarricense movilizó personal hasta el lugar para atender a la víctima. Sin embargo, al llegar, los socorristas encontraron al hombre con varios impactos de bala, entre ellos heridas en el cuello.
Pese a la atención brindada por los equipos de emergencia, el paciente falleció en la escena.
Tras confirmarse la muerte, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.
Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni se han brindado detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del hecho.
La investigación judicial buscará establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos y quiénes serían los responsables de la muerte del hombre.