A balazos, a plena luz del día y en vía pública: Así acabaron con la vida de un joven en Hatillo

Un hombre perdió la vida este lunes luego de ser atacado a balazos en Hatillo, en San José. La emergencia fue reportada aproximadamente a la 1:14 p. m., cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre una persona herida por arma de fuego.

La Cruz Roja Costarricense movilizó personal hasta el lugar para atender a la víctima. Sin embargo, al llegar, los socorristas encontraron al hombre con varios impactos de bala, entre ellos heridas en el cuello.

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En 3 puntos Un hombre perdió la vida este lunes luego de ser atacado a balazos en Hatillo, en San José. La Cruz Roja Costarricense movilizó personal hasta el lugar para atender a la víctima. La investigación judicial buscará establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos y quiénes serían los responsables de la muerte del hombre.

Pese a la atención brindada por los equipos de emergencia, el paciente falleció en la escena.

Tras confirmarse la muerte, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y comenzaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

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Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni se han brindado detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del hecho.

La investigación judicial buscará establecer cómo se desarrollaron los acontecimientos y quiénes serían los responsables de la muerte del hombre.