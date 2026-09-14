(Video) Ciclista no pudo tomar curva, cayó a pendiente y sufrió trágica muerte en Cartago

El hombre perdió el control de la bicicleta por razones que aún no están claras, siguió en línea recta en una curva y terminó cayendo varios metros hasta impactar contra un árbol.

Una persona murió durante la mañana de este domingo luego de sufrir un accidente mientras viajaba en bicicleta en el sector de Capellades de Alvarado, en Cartago.

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En 3 puntos El hombre perdió el control de la bicicleta por razones que aún no están claras, siguió en línea recta en una curva y terminó cayendo varios metros hasta impactar contra un árbol. Una persona murió durante la mañana de este domingo luego de sufrir un accidente mientras viajaba en bicicleta en el sector de Capellades de Alvarado, en Cartago. De momento no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima.

De acuerdo con la información preliminar, el ciclista se desplazaba por la zona cuando, por razones que aún no han sido determinadas, no tomó una curva y continuó en línea recta, saliéndose de la vía.

El hombre cayó por una pendiente de aproximadamente 10 metros y terminó sobre un árbol.

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El fuerte impacto le provocó lesiones que ocasionaron su muerte en el lugar de los hechos.

Las circunstancias que provocaron que el ciclista no lograra tomar la curva serán determinadas por las autoridades correspondientes, que se encargaron de realizar las diligencias necesarias en la escena.

De momento no han trascendido mayores detalles sobre la identidad de la víctima.