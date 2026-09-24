Pablo Alborán ya se prepara para Costa Rica: estos fueron sus pedidos de comida tica

Pablo Alborán está a pocos días de reencontrarse con sus seguidores costarricenses y, antes de subir al escenario, el artista español dejó claro que quiere disfrutar también de algunos sabores muy propios del país.

El cantante se presentará este domingo 27 de septiembre en Parque Viva, como parte de su gira Global Tour 2026/27, y la producción ya trabaja en los últimos detalles para recibirlo.

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Entre ellos está el menú que tendrá disponible durante su estadía.

En 3 puntos Pablo Alborán está a pocos días de reencontrarse con sus seguidores costarricenses y, antes de subir al escenario, el artista español dejó claro que quiere disfrutar también de algunos sabores muy propios del país. El cantante se presentará este domingo 27 de septiembre en Parque Viva, como parte de su gira Global Tour 2026/27, y la producción ya trabaja en los últimos detalles para recibirlo. Y si algo no faltará durante su paso por Costa Rica será una buena taza de café nacional.

Según información dada a conocer por Teletica, el equipo del artista solicitó que dentro de las opciones gastronómicas haya productos y preparaciones costarricenses, un detalle que llamó la atención a pocos días del espectáculo.

Uno de los pedidos que destaca es precisamente uno de los productos más representativos del país: café costarricense.

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Alborán también tendrá a su disposición opciones de comida típica durante su paso por Costa Rica, además de frutas frescas y otros alimentos incluidos dentro de las solicitudes realizadas para atender al cantante y su equipo.

Más que tratarse de exigencias extravagantes —como suele ocurrir con algunas listas de requerimientos de artistas internacionales—, los pedidos del español llaman la atención precisamente por su interés en probar productos locales.

El intérprete de Solamente tú y Saturno mantiene desde hace años una relación cercana con el público costarricense, donde cuenta con una importante base de seguidores.

La presentación del domingo será parte de la nueva etapa internacional del artista, quien actualmente recorre diferentes ciudades con un espectáculo que combina canciones recientes con algunos de los mayores éxitos de su carrera.

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Los seguidores podrán esperar un recorrido por más de una década de música, con temas que han acompañado a Alborán desde sus primeros años hasta su producción más reciente.

El concierto está programado para realizarse en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Mientras llega el momento de encontrarse nuevamente con sus seguidores ticos, Pablo Alborán parece dispuesto a aprovechar su visita también fuera del escenario.

Y si algo no faltará durante su paso por Costa Rica será una buena taza de café nacional.