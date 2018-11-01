Lo que le espera al Herediano en la final de vuelta de Liga Concacaf

Redacción - El Herediano llega con ventaja de 2-0 a la final de vuelta de Liga Concacaf ante el Motagua, que hoy recibe al cuadro rojiamarillo en el Estadio Tiburcio Carías Andino.

El equipo 15 veces campeón de Honduras, buscará una remontada épica ante el conjunto florense, que en sus 97 años de historia no sabe lo que es celebrar un título internacional.

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Es por ello, que el equipo comandado por Jafet Soto, le espera un ambiente hostil, complicado y cargado de mucha tensión por lo que representa el compromiso.

La casa del Motagua lucirá un llenazo espectacular, debido que las próximas horas las más de 30 mil entradas, que se pusieron a la venta se agoten.

En 3 puntos Redacción - El Herediano llega con ventaja de 2-0 a la final de vuelta de Liga Concacaf ante el Motagua, que hoy recibe al cuadro rojiamarillo en el Estadio Tiburcio Carías Andino. El equipo 15 veces campeón de Honduras, buscará una remontada épica ante el conjunto florense, que en sus 97 años de historia no sabe lo que es celebrar un título internacional. El conjunto azul profundo marcha líder con 31 puntos de la liga hondureña, donde en su último juego vencieron en el Clásico al Marathón del tico Roy Smith con marcador de 1-0.

Ante este panorama, la cancha del Estadio Tiburcio Carías Andino se convierta en un infierno, que busca cocinar al Herediano conforme pasen los minutos del juego de vuelta en suelo catracho.

Según han revelado medios hondureños, la barra del Motagua prepara un recibimiento infernal, cargado de gritos de apoyo a su equipo, cánticos y bengalas azul profundo serán parte de la fiesta.

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Además, en Honduras se ha comenzado a gestar un movimiento llamado "Yo Cr30" que busca motivar a los aficionados motagüenses para que crean en la remontada del denominado Ciclón Azul.

Motagua buscará la remontada en su cancha.

Motagua tiene en sus 90 años, solamente un título internacional, conseguido en el 2007 ante el Saprissa, cuando derrotaron a los tibaseños en la final de la desaparecida Copa Uncaf por marcador global de 2-1.

En aquella oportunidad los azules, contaban en sus filas con el ex-jugador nacional, Steve Bryce, que formó parte de aquel histórico título azul, que contaba con grandes figuras.

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Bryce conversó con AMPrensa.com, donde se refirió de lo que le espera al Herediano en Honduras, como son los medios catrachos, como se viven esta clase de juegos y hasta dio su favorito.

"Viví en Honduras varios años, jugué con Motagua y fui campeón. Es un equipo que tiene la mitad de todo el país en afición y cuando hay juegos contra equipos ticos, se viven más y se deja todo.

Aunque el 2-0 es un gran ventaja para el Herediano, considero que no es garantía para relajarse, pero si es garantía en puntos pero no lo es en la parte anímica.

Será una buena experiencia para lo jóvenes del equipo florense, vivirán un ambiente pesado, hostil y eso les ayudará a las promesas para crecer más".

En los últimos días medios hondureños, revelaron que Herediano vivirá un infierno. El tico experimentó en carne propia como es la prensa catracha y el ambiente en las horas previas:

"Los medios en Honduras son únicos, ellos siempre son 300 % más picantes, le meten sabor a los partidos, uno como jugador no puede ver medios de comunicación.

Será un ambiente hostil, la gente llena el estadio horas antes, el hotel lo debes escoger bien, la comida, las aguas y una serie de factores extra fútbol, que el Herediano de seguro tomó en cuenta.

Herediano fue muy superior ante Motagua en la ida. (Foto: Prensa Herediano).

Estos factores, tienen su efecto a lo interno del partido, en los 90 minutos o más que pueden haber, será un ambiente difícil, pero es un juego donde se tiene que minimizar presión a los jugadores.

No será un partido fácil para Herediano, no cabe duda que será un infierno, pero se puede evitar ese abismo tomando las medidas del caso".

El tico dejó su huella en el Motagua y dio su favorito para salir campeón en Liga Concacaf, donde afirmó lo siguiente con mucha seguridad.

"Yo voy con Herediano, tengo muchos amigos en el club, soy tico y ellos representan una afición numerosa en suelo costarricense y esperó que salgan campeones.

Llegué a conocer a los hondureños de una forma diferente a lo que uno cree que son, pero son personas muy humildes, no son como la prensa los pinta, como malos y que odian al tico.

Aman la vida, han vivido etapas complicadas pero han surgido con creces, gracias a su humildad. Tengo grandes recuerdos con el Motagua y Marathón.

Finalmente, el ex- jugador nacional manifestó lo siguiente sobre el recuerdo que tiene de la vez que salió campeón de la desaparecida Copa Uncaf ante el Saprissa en el 2007.

"Recuerdo que cuando jugamos en el Estadio Ricardo Saprissa fue complicado, debido que los morados crecían como la espuma en aquel momento y andaban muy bien.

Motagua tenía grandes jugadores, que militaron en Europa, teníamos un líder como Amado Guevara, un gran entrenador como Ramón El Primitivo Maradiaga.

Recuerdo que era complicado estar en Honduras jugando ante Saprissa, debido que le quitamos una copa, por qué prácticamente se la quitamos, eran sentimientos encontrados como tico, era algo extraño.

Es una etapa bonita en mi vida, que recuerdo con mucho cariño y a partir de ese momento, el equipo azul ocupa un campo especial en mi corazón". relató muy emocionado Bryce.

El conjunto azul profundo marcha líder con 31 puntos de la liga hondureña, donde en su último juego vencieron en el Clásico al Marathón del tico Roy Smith con marcador de 1-0.